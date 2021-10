<span style='text-decoration: underline;'>Modèle de réussite et d’accomplissement de la jeunesse algérienne</span>:<br><span style='color:red;'>Le footballeur Rami Bensebaïni devient Ambassadeur de la marque Ooredoo</span>

Ooredoo a annoncé dans la soirée du dimanche, 10 octobre 2021, la signature d’un contrat de partenariat d’image avec le footballeur international algérien et sociétaire du club allemand Borussia Mönchengladbach, Rami Bensebaïni.

Ce nouveau partenariat a été signé par le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim et le footballeur Rami Bensebaïni, lors d’une cérémonie organisée au Centre International des Conférences d’Alger et ce en présence de l’encadrement de l’entreprise.

A la faveur de ce partenariat d’image, Rami Bensebaïni, l’enfant prodige du football national, devient Ambassadeur de la marque Ooredoo et œuvrera à la promotion des valeurs de l’entreprise auprès des jeunes algériens.

A cette occasion, le Directeur général, M. Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Nous sommes très heureux de conclure ce partenariat avec un grand nom du football algérien, connu pour son talent, son amour pour l’Algérie et son charisme. RamiBensebaïni est une idole des jeunes algériens qui incarne à la fois l’ambition, la détermination et l’envie de réussir. Ce sont des qualités fédératrices qui rejoignent les valeurs de Ooredoo. Je suis convaincu que notre nouvel Ambassadeur dont la forte personnalité est appréciée aussi bien en Algérie qu’à l’étranger, donnera à nos projets plus de visibilité, de rayonnement et d’adhésion. Nous allons œuvrer, ensemble, à faire de ce partenariat une totale réussite Incha Allah. Bienvenue à Rami Bensebaïni dans la grande famille de Ooredoo. »

Pour sa part, Rami Bensebaïni a affirmé : « Je suis très honoré de faire partie de la grande famille de Ooredoo, qui est un exemple d’engagement sociétal et une référence en matière de promotion des valeurs du sport en général et du football en particulier. En tant que joueur professionnel international, je m’engage à apporter mon soutien aux projets de Ooredoo et à défendre les valeurs de fair-play, de détermination et de réussite auprès des jeunes algériens. Je remercie Ooredoo pour cet honneur et j’espère beaucoup de réussite et de succès à notre collaboration. »

Dans le cadre de ce partenariat d’image, Rami Bensebaïni accompagnera Ooredoo dans plusieurs projets à caractère humanitaire, social et promotionnel.

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo est également en partenariat d’image avec la comédienne algérienne Malika Belbey qui est l’Ambassadrice de bonne volonté de l’entreprise.

Avec la signature de ce nouveau partenariat, Ooredoo réaffirme son engagement aux côtés de la jeunesse algérienne en plaçant sa confiance dans son grand potentiel dans divers domaines.