<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Le Français Bernard Casoni nouvel entraineur</span>

Le technicien français Bernard Casoni est devenu le nouvel entraineur du MC Oran, en remplacement de Bachir Mecheri, a appris l’APS lundi soir auprès du club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football.

Cette désignation a été décidée, lundi soir, lors d’une réunion des membres du Conseil d’administration du club oranais, présidée par Tayeb Mehiaoui. «Nous avons trouvé un accord final avec Casoni, qui se trouve actuellement bloqué en France, suite à la fermeture des frontières à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19). Le technicien français a signé un contrat d’un an, transmis par e-mail», ont précisé des dirigeants du club.

Bernard Casoni (58 ans) rejoindra Oran dès l’ouverture de l’espace aérien et la reprise des vols commerciaux, a-t-on ajouté. Il s’agit de la deuxième expérience pour Casoni dans le championnat algérien après avoir dirigé le MC Alger à deux reprises (2017-2018) et 2019.

En matière de recrutement, trois nouveaux joueurs sont venus renforcer les rangs des «Rouge et blanc». Il s’agit de Chérif Siam (ex-AS Aïn M’lila), le gardien de but Houssam Lamine (ex-CS Constantine), et l’attaquant Adel Khettab (ex-WA Boufarik).