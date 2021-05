<span style='text-decoration: underline;'>GC Mascara 1 – FCB Télagh 0</span>:<br><span style='color:red;'>Le Gallia prend les commandes et le Feth garde espoir</span>

Le choc tant attendu entre les deux ex meneurs de la poule ouest de la Ligue Inter Régions,s’est achevé en faveur du GC Mascara qui a su exploiter l’apport de son terrain au stade Meflah Aoued de Mascara.

Un petit but marqué et une première place avec un total de vingt points contre dix-sept points pour son rival, le FCB Télagh. Les supporters du GCM ont fêté cette pôle position dans la nuit d’avant-hier sur la place connue sous le nom de Sous-la-Place. Ils commencent à rêver d’une probable accession en ligue 2 et pourquoi pas, redorer le blason de la Gallia en élite. Quant au Feth de Télagh, les camarades du gardien Brika n’avaient pas déçu face au GCM et ils comptent bien se racheter après la fête de l’Aid El Fitr. La prochaine journée, la dixième, prévue le lundi 17 mai prochain, nous réserve deux belles confrontations. D’abord le meneur Mascara drivé par la paire Benseghier – H’mida ira chez la lanterne rouge, l’ASB Maghnia, tandis que le FCB Télagh recevra le voisin le CRB Ben Badis qui vient de battre l’ICST par trois buts à un, dans un derby intéressant à suivre entre les deux coachs qui ont joué ensemble à l’USMBA dans les années 1990, Haffaf Redouane du côté du Feth et Bekhedda Hachemi pour le Chabab. B. Didène