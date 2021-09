<span style='text-decoration: underline;'>MDN</span>:<br><span style='color:red;'>Le Général de corps d’armée Saïd Chanegriha reçoit le Commandant de l’AFRICOM</span>

Le Général de corps d’Armée Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a reçu en audience lundi au siège de l’Etat-major de l’ANP le Général d’armée Stephen J. Townsend, Commandant de l’AFRICOM, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Après la cérémonie d’accueil et le salut de l’emblème national, les deux parties ont évoqué durant cette rencontre à laquelle ont pris part le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les Commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, des chefs de départements et des Directeurs centraux au ministère de la Défense nationale et de l’Etat-major de l’ANP ainsi que les membres de la délégation américaine, la volonté des deux armées à consolider les relations bilatérales et ont échangé leurs points de vue sur les questions d’intérêt commun», précise la même source. «Cette visite reflète l’intérêt porté par l’AFRICOM aux questions sécuritaires qui concernent la sous-région et les défis qui en découlent, se rapportant notamment à la stabilité et au développement durable», ajoute le communiqué du MDN. Par ailleurs, «Monsieur le général de Corps d’Armée, chef d’Etat-Major de l’ANP, a saisi cette occasion pour exprimer ses marques de gratitude à la partie américaine pour les aides médicales fournies à l’ANP dans un contexte particulier caractérisé par la crise sanitaire de la Covid-19», relève la même source. A l’issue de la rencontre, «le Général d’Armée Stephen J. Townsend a signé le Livre d’or de l’Etat-major de l’Armée populaire nationale».