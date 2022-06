<span style='text-decoration: underline;'>MDN</span>:<br><span style='color:red;'>Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha reçoit le directeur général de la société russe Rosoboronexport</span>

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat- Major de l’Armée nationale populaire (ANP) a reçu, mardi à Alger, le directeur général de la société russe Rosoboronexport, Alexandre Mikhaeev, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

«Monsieur le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, a reçu en audience, ce mardi 28 juin 2022, au siège de l’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, le Directeur général de la société russe Rosoboronexport, M. Alexandre Mikhaeev», précise le communiqué. «Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part des Généraux- Majors et des Généraux de l’Etat-Major de l’Armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, aux côtés des membres de la délégation russe, les deux parties ont tenu des discussions sur l’état de la coopération militaire entre les deux pays et examiné les voies et moyens de sa promotion au niveau escompté », ajoute la même source. A l’issue de la rencontre, «les deux parties ont échangé des présents symboliques», conclut le communiqué.