<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (USM Alger)</span>:<br><span style='color:red;'>Le Ghanéen Opoku Kwame convoqué en sélection</span>

L’attaquant international ghanéen de l’USM Alger Opoku Kwame, a été convoqué par le sélectionneur de l’équipe ghanéenne de football Charles Akonnor, en vue des deux matchs amicaux face au Maroc (8 juin) et la Côte d’Ivoire (12 juin), a annoncé jeudi le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne sur son site officiel Facebook.

Opoku Kwame (22 ans) figure dans une liste de 30 joueurs convoqués par le coach des «Blacks Stars», en vue de ces deux joutes amicales, programmées en remplacement des deux premières journées du 2e tour éliminatoire de la Coupe du monde 2022, reportées à septembre en raison de la pandémie du Covid-19. En revanche, les deux autres joueurs ghanéens évoluant en championnat algérien : Joseph Esso (MC Alger) et Daniel Lomotey (ES Sétif), n’ont pas été convoqués pour ces deux matchs amicaux.

Auteur de huit buts cette saison, toutes compétitions confondues, sous les couleurs de son ancien club Asante Kotoko, Opoku Kwame s’est engagé le 10 mars dernier pour un contrat de quatre ans et demi avec le club algérois, contre un chèque de 350.000 dollars. Au 2e tour des éliminatoires du Mondial 2022, le Ghana, logé dans le groupe G, évoluera en compagnie de l’Afrique du Sud, du Zimbabwe, et de l’Ethiopie. Le premier de chaque groupe se qualifiera pour les barrages, programmés en mars 2022.