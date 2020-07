<span style='text-decoration: underline;'>Importation et construction de véhicules</span>:<br><span style='color:red;'>Le gouvernement adopte deux cahiers des charges</span>

Les deux décrets expriment la volonté gouvernementale de protéger le consommateur. Ce dernier, signale le même communiqué a droit à «un produit fiable sur le plan technique et de sécurité».On retiendra également le souci de limiter l’incidence de ces importations (de véhicules) sur les ressources en devises du pays.

Très attendu par les professionnels de la distribution et de l’assemblage, les cahiers des charges concernant l’importation et la vente de véhicule en l’état et l’activité de production ont été endossés, hier, par le conseil du gouvernement, sous forme de décret exécutif. Instruit par le président de la République à produire ces deux textes réglementaire, le 22 juillet prochain, le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, est donc dans les temps. Il faut savoir que les deux projets de décrets exécutifs fixent les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules et de concessionnaires de véhicules neufs. Ce qu’il faut retenir de ces décret est, bien entendu, les cahiers des charges y afférents.

Concernant la construction de véhicules, le décret stipule que le cahier des charges ambitionne de «définir une nouvelle stratégie pour l’industrie de montage de véhicules en rupture avec l’approche rentière adoptée jusque-là, et qui a été préjudiciable aux ressources de l’Etat et aux intérêts des consommateurs», note le communiqué des services du Premier ministre. Il faut savoir que le principal reproche qu’on fait à l’activité d’assemblage initiée par les gouvernements précédents consistait en une totale défiscalisation de l’activité, sans contre partie d’intégration industrielle. Cette page étant tournée, le gouvernement entend dynamiser la construction de véhicules, sans faire payer le trésor public, à travers ledit cahier des charges, totalement indépendant de l’activité d’importation de véhicules. Cette activité est, quant à elle, fixée par un projet de décret prévoyant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs. Cette prévision passe par un nouveau cahier des charges qui préconise «de nouvelles mesures visant à instaurer plus de rigueur dans l’opération d’octroi de l’agrément pour l’exercice de l’activité de concessionnaire notamment celles visant à protéger plus efficacement le consommateur», rapporte le communiqué du Premier ministère.

Les deux activités étant distinctes, mais opérant sur le même produit, ne vont-elles pas se concurrencer ? La réponse à cette question se trouvera dans le contenu de chaque cahier des charges, mais également dans la pratique de terrain. On retiendra, dans un cas comme dans l’autre, la volonté gouvernementale de protéger le consommateur. Ce dernier, signale le même communiqué a droit à «un produit fiable sur le plan technique et de sécurité».

On retiendra également le souci de limiter l’incidence de ces importations (de véhicules) sur les ressources en devises du pays.

Nadera Belkacemi