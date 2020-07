<span style='text-decoration: underline;'>Crise sanitaire, fiscalité et finances islamiques </span>:<br><span style='color:red;'>Le gouvernement avance ses pions</span>

Le ministre a noté une réalité nationale qui fait que des «pressions» sont exercées sur une catégorie particulière d’opérateurs au bénéfice d’une «population» qui s’est toujours placée en dehors de la sphère d’imposition.

Le ministre des Finances pointe du doigt la catégorie d’opérateurs qui s’est toujours placée en arrière. Le gouvernement a débloqué une enveloppe financière de 65,5 milliards de dinars pour venir en aide aux entreprises frappées par la pandémie du Covid-19. L’Etat n’a pas l’intention de se suffire de cette aide et d’autres tranches suivront. C’est ce qu’a affirmé, hier, le ministre des Finances dans une émission de la chaîne 3 de la radio nationale. Ayman Benabderrahmane a ainsi révélé que des dispositifs de soutien direct et indirect étaient dans le Pipe et viendront soutenir les entreprises négativement impactées par la crise sanitaire. Ces mesures seront, bien entendu soumises au Conseil du gouvernement, le 22 juillet prochain et au Conseil des ministres, le 26 du même mois. «Notre souci est de préserver le capital de production de ces entreprises, et partant, l’emploi, des objectifs cardinaux» a indiqué le ministre. Se voulant rassurant, il a déclaré : «Les fonds sont là», en voulant pour preuve les 1000 milliards de dinars et les 10 milliards de dollars, strictement dédiés au soutien de l’investissement productif. Et le ministre de préciser que l’effort sera orienté vers les investissements à même de contribuer à la substitution de produits importés.

Cela au plan de la relance. Sur un autre sujet, tout autant stratégique, à savoir la fiscalité, Ayman Benabderrahmane a annoncé l’organisation, aujourd’hui, d’Assises nationales consacrées à la réforme fiscale. Pour M. Benabderrahmane, il s’agit là d’«une première en Algérie». L’objectif de la démarche consiste à «briser les verrous», insiste le ministre des Finances, relevant que la pression fiscale négative a fait fuir les Algériens du paiement des impôts. Il notera à ce propos une réalité nationale qui fait que des «pressions» sont exercées sur une catégorie particulière d’opérateurs au bénéfice d’une «population» qui s’est toujours placée en dehors de la sphère d’imposition. Le tabou est ainsi brisé et l’on s’attend à des résultats intéressants lors des Assises nationales de la réforme fiscale.

Laquelle réforme devra casser l’image qui «anormal», selon le ministre, qui fait que fiscalité ordinaire soit majoritairement constituée par une retenue à la source, sous la forme d’un impôt sur le revenu. Le constat est, en effet, accablant et M. Benabderrahmane de signaler qu’il s’agit, désormais, d’élargir cette dernière en procédant, notamment, à un recensement «juste» de la population fiscale et à un renforcement des capacités de recouvrement. Tout un programme en somme.

Abordant un autre aspect de la sphère financière nationale, à savoir le système bancaire, le ministre des Finance souligne la nécessité d’une réforme bancaire, arguant que les banques n’ont pas joué le rôle attendu d’elles, en raison, explique-t-il, de « pratiques » qui les ont réduites à un état de « tiroir-caisse ». Et pour combattre le phénomène de la «stagnation des pratiques bancaires», il informe qu’il a été décidé de créer à leur niveau «de nouveaux systèmes de gouvernance permettant d’introduire l’innovation dans leur fonctionnement, par le biais de la mise sur le marché de nouveaux produits».

Enfin, et le sujet n’est pas moins central dans le programme du ministère des Finances, la finance islamique a été décrite par M.Benabderrahmane comme un moyen efficace pouvant mobiliser une bonne partie de l’argent détenu par le secteur informel.

Anissa Mesdouf