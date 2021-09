<span style='text-decoration: underline;'>Pour assurer une rentrée sociale avec un minimum de risque sanitaire</span>:<br><span style='color:red;'>Le gouvernement se donne les moyens</span>

Sur le volet de production du vaccin localement le ministre de l’Industrie Pharmaceutique a annoncé l’entrée en production dans les prochaines semaines du vaccin anti-Covid-19 par le Groupe public Saidal.

Pour le gouvernement Benabderrahmane, l’un des principaux défis de la rentrée sociale est sanitaire. Certainement conscient que cet important facteur peut influer sur les aspects économique, social et même politique. Aussi, lors du Conseil du gouvernement qui s’est tenu avant-hier, le Premier ministre a mis en évidence l’urgence d’intensifier les opérations de vaccination en cours.

Aïmen Benabderrahmane a souligné plus particulièrement l’importance de réussir cette opération au niveau des établissements scolaires, universitaires et de la formation professionnelle. Il s’agit de mettre les enseignants et le personnel de l’éducation et de la formation professionnelle à l’abri des mauvaises surprises que peut réserver la Covid-19. Il faut dire qu’une éventuelle multiplication de clusters dans les établissements scolaires pourrait avoir un effet dominos sur d’autres volets de la rentrée sociale. Il reste que cette vaccination doit être plus généralisée, d’où l’opération « big day », lancée par les autorités sanitaires du pays.

Le communiqué du Premier ministère qui insiste particulièrement sur l’immunité collective, nécessaire au retour à la vie normale, note tout l’intérêt pour la société d’éviter, autant que faire se peut, les affres d’une très probable 4e vague de la pandémie. A ce propos justement, les communications présentées par les ministre de la Santé et de l’Industrie pharmaceutique mettent en évidence les mesures prises par le gouvernement. Ainsi, concernant l’opération de vaccination contre Covid-19, lancée depuis le mois de janvier 2021, le ministre a souligné l’objectif des autorités, celui d’atteindre un taux de vaccination de 70% de la population. Pour le ministre de la Santé, c’est là «le niveau minimum requis pour assurer l’immunité collective». Pour l’heure, quelque huit millions de personnes ont été vaccinées depuis le début de l’année 2021, dont cinq millions ayant reçu la première dose.

Sur le volet de production du vaccin localement le ministre de l’Industrie Pharmaceutique a annoncé l’entrée en production dans les prochaines semaines du vaccin anti-Covid-19 par le Groupe public Saidal. Selon un communiqué des services du Premier ministère, le ministre de l’Industrie Pharmaceutique a présenté cette communication, qui a porté sur les actions engagées par le secteur pour la concrétisation de ce projet, qui intervient dans le cadre du suivi de l’état d’avancement du projet relatif à la production du vaccin anti-covid-19 par le Groupe public SAIDAL. A ce titre, le ministre de l’Industrie Pharmaceutique a précisé que les séries de négociations engagées par le Groupe Saidal avec ses partenaires ont été sanctionnées par la signature de contrats de partenariat, assurant que «tous les moyens ont été mobilisés pour faire

réussir ce projet dont l’entrée en production est prévue pour les prochaines semaines», a souligné le communiqué. C’est dire donc que le gouvernement se donne les moyens de garantir la meilleure couverture possible contre les contaminations par le coronavirus.

