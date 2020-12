<span style='text-decoration: underline;'>Choix et acquisition du vaccin anti-Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Le gouvernement sur les Startings blocks</span>

Le Président de la République et le ministre de la Santé ont affirmé la «gratuité pour tous», arguant que l’accès aux soins a, de tout temps, été gratuit en Algérie, avant d’évoquer le dispositif logistique lié à la vaccination, s’agissant, entre autres, du transport et du conditionnement du produit.

Après l’instruction du président de la République sur le démarrage effective de la campagne de vaccination à partir du prochain mois, le Premier ministre est passé à l’action à travers la mise en œuvre du canevas assurant la disponibilité du vaccin contre le coronavirus et le lancement de l’opération de vaccination.

En effet, la réunion qui a regroupé les Ministres en charge des Affaires Etrangères, de la Santé, des Transports, de l’Industrie Pharmaceutique, de la Réforme Hospitalière ainsi que le Président de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, les membres du Comité Scientifique de suivi de l’évolution de la Pandémie de la Covid-19 et les représentants du ministère de la Défense nationale, a donné le coup de starter de la prochaine phase de la lutte contre la pandémie.

«Cette réunion a permis (…) d’examiner les mesures engagées pour l’acquisition d’une vaccination anti-Covid-19 qui offre les garanties les plus sûres de fiabilité, d’efficacité et de sécurité sanitaire et ce, sur la base des recommandations du Comité Scientifique».

Cela revient à dire que le choix du vaccin sera connu à l’issue de la prochaine réunion du Comité scientifique, censé se réunir, en principe aujourd’hui. Avant cela, la réunion d’avant-hier en a pris connaissance, à travers des communications du ministre de la Santé et de membres du Comité Scientifique.

Le propos concernait la «présélection des vaccins en cours de développement et d’homologation de par le monde ainsi que sur les propositions de mesures à prendre en vue de l’acquisition d’un vaccin et le lancement de la campagne de vaccination dans les meilleures conditions». Sur ce, le Premier Ministre «a donné les instructions pour engager toutes les mesures et mobiliser les ressources nécessaires pour assurer la disponibilité du vaccin et le lancement de l’opération de vaccination dès le mois de Janvier 2021 conformément aux directives de Monsieur le Président de la République», rapporte le communiqué du Premier ministère, tout en relevant que «le Comité Scientifique a d’ores et déjà arrêté une Short liste des laboratoires développeurs de vaccins et que les contrats sont en cours de finalisation pour les premières livraisons».

Enfin, il a été décidé «la consolidation du dispositif national de vaccination avec son déploiement à travers les structures sanitaires de proximité devant couvrir l’ensemble du territoire national», souligne la même source.

A travers les conclusions de cette réunion, l’Algérie n’est pas dans l’empressement et la possibilité de démarrer l’opération de vaccination dans les délais fixés par Abdelmadjid Tebboune est dans les cordes de l’administration sanitaire. Il y a lieu de souligner à ce propos que le président de la République a été l’un des premiers chefs de l’Etat à évoquer le vaccin comme une nécessité et instruit le gouvernement d’être au rendez-vous parmi les premières nations à l’acquérir. En application de cette volonté politique clairement exprimée, le ministre de la Santé a reçu les ambassadeurs des pays producteurs de vaccins, ainsi que de nombreux laboratoires développeurs dudit vaccin.

L’Algérie a donc pris les devants et l’opération de vaccination était déjà dans l’agenda du gouvernement. Dans les tous prochains jours, la machine va s’ébranler et à l’image des quelques pays qui ont lancé l’opération, le pays connaîtra une année 2021 «exaltante». Plus que l’Algérie, toute l’humanité vivra une année inédite.

Yahia Bourit