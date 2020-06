Après de longues années d’égarement et d’errance, on découvre que l’Algérie est presque à refaire. Il ne s’agit pas de tout jeter bien sûr, mais force est de constater, avec amertume, que les crises et les difficultés de notre pays sont multiples et profondes.

Et la tâche de l’édification de la nouvelle Algérie n’a rien d’aisée. Elle est peut être la plus compliquée de toute la jeune histoire du pays. Car si on met en avant, aujourd’hui, la crise sanitaire profonde et destructrice, on a tendance à oublier que l’Algérie sort de deux autres crises profondes lors de ces dernières années. La crise de 2014 avec la chute des prix du pétrole et une crise politique majeure qui a vu un sérieux délitement des institutions de l’Etat, à commencer par la première d’entre elles qu’est l’institution présidentielle, tombée entre les mains de forces extra-constitutionnelles qui ont fait beaucoup de mal au pays, avant que ne survienne le mouvement populaire salutaire du hirak qui a mis fin à une dérive des plus dangereuses.

Face à ces grandes crises, l’Algérie se cherche une sortie à tous les niveaux pour reprendre sa marche en avant, dans un pays ouvert et démocratique, et qui a besoin de toutes les forces vives de la nation.

Maîtriser la pandémie et relancer l’économie sont deux grands chantiers urgents et qui nécessitent la mise en place de mécanismes souples et intelligents, du moins à court terme pour la crise sanitaire. Car la relance économique ne peut prendre son envol total qu’une fois le coronavirus restreint à sa plus simple expression.

De là, il faut une mise à niveau complète de tout le système économique, qui manifestement ne peut plus se baser sur les seules rentrées énergétiques. Des rentrées qui sont arrivées, qu’on veuille l’admettre ou non, à leur limite et ne qui ne pourront jamais connaître les cimes des débuts des années 2000. Un baril de pétrole à 100 dollars est une chimère qu’il faut comprendre une bonne fois pour toute.

Le salut de l’économie nationale ne peut venir que d’une exploitation rationnelle des moyens matériels et humains d’un pays-continent qui a tous les atouts de se placer en pôle des pays émergents. Il viendra aussi si une vraie politique d’ouverture est mise en place et qui consiste principalement en un encouragement total et assumé des IDE. Et pour ce, il faut d’abord une vraie politique de lutte contre la bureaucratie et la corruption. C’est peut être là, le grand défi principal de l’Algérie dans les toutes prochaines années.

Par Abdelmadjid Blidi