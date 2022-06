<span style='text-decoration: underline;'>FESTIVAL EUROPÉEN DE MUSIQUE À ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>Le groupe autrichien «Travel Diaries» enflamme l’ouverture de la 22ème édition</span>

Le groupe autrichien féminin «Travel Diaries», qui a ouvert le bal des concerts de la 22e édition du Festival européen de musique, qui se tient à la salle «Maghreb » d’Oran, a enflammé la scène avec une série de morceaux musicaux éclectiques.

Le coup d’envoi de cette édition du festival, avec un programme exclusivement féminin cette année baptisé «Musiqu’elle», a été donné lundi soir à la salle «Maghreb» à Oran, après une ouverture à Alger le 23 juin et Constantine le 26. Cette édition qui se tient du 23 juin au 1er juillet, à Alger, Oran et Constantine, enregistre la participation d’une vingtaine d’artistes de 15 pays européens. L’ambassadrice d’Autriche en Algérie, Christine Moser, qui a ouvert la section oranaise du festival, a estimé, dans une déclaration à la presse en marge du concert des «Travel Diaries», «nécessaire de valoriser l’art féminin et de pousser les femmes talentueuses à se frayer un chemin, lorsque c’est difficile de le faire». «C’est souvent difficile pour les femmes de réconcilier la vie professionnelle et la vie familiale, c’est pour ça qu’il faut parfois leur donner un petit coup de pousse», a-telle souligné. «Travel Diaries», un groupe composé de trois musiciennes, a offert une panoplie de morceaux musicaux de jazz, avec des influences très variées comme le flamenco et la musique orientale. Après le groupe autrichien «Travel Diaries», la chanteuse danoise, Simona Abdallah et le groupe espagnole «Platica Dialogue» seront sur scène au deuxième et troisième jour de ce festival. Cette 22e édition est organisée avec le concours du ministère de la Culture et des Arts, du Théâtre national algérien, Théâtre régional de Constantine et de l’Office national de la culture et de l’information (ONCI), ainsi que des partenaires médiatiques.