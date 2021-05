<span style='text-decoration: underline;'>Solidarité durant le mois de Ramadhan</span>:<br><span style='color:red;'>Le groupe Bénévole «Befreind» au rendez-vous</span>

Comme chaque année durant le mois béni, les bénévoles du groupe «Befreind» ont participé aux efforts de solidarité du mouvement associatif à El Bahia.

Dans ce cadre, le groupe a organisé un restaurant de charité aux environs de l’IGMO non loin du tracé du tramway sur le CW N2A. Une opération qui a permis d’offrir 370 repas quotidiennement dont 70 repas à emporter au profit des familles nécessiteuses habitant dans les environs.

Selon le président de ce groupe bénévole Chaila Amine, le financement de cette action caritative a été possible grâce aux dons des bénévoles du groupe ainsi que les bienfaiteurs.

Les bénévoles sont scindés en 3 groupes dont un pour les filles qui préparent le Ftour dès 11h du matin, un 2ème groupe de jeunes nettoie l’endroit et préparent les tables et procède à la distribution des repas.

Le dernier groupe effectue le nettoyage et la vaisselle pour être près pour le lendemain dans une ambiance conviviale.

Une soixantaine de bénévoles participent à cette action caritative, ils sont âgés entre 13 et 50 ans.

Fethi Mohamed