<span style='text-decoration: underline;'>FEUX DE FORÊT</span>:<br><span style='color:red;'>Le Groupe Saidal fait don de médicaments au profit des sinistrés</span>

Le Groupe Saidal a fait don d’aides sous forme de médicaments et de fournitures médicales d’une valeur de près de 2 millions Da au Croissant rouge algérien (CRA) destinées aux sinistrés des récents incendies de forêt ayant touché plusieurs wilaya de l’est du pays.

Ces aides, octroyées par le Groupe Saidal sous la supervision du ministère de l’Industrie pharmaceutique, sont destinées aux victimes des feux de forêt à Souk Ahras et El Tarf, a fait savoir le directeur de l’unité de production du Groupe public d’El Harrach, Amir Temmam. Selon le même responsable, ces aides consistent en plus de 17.000 unités de médicament, notamment ceux nécessaires pour la prise en charge des victimes des feux de forêt d’une valeur de près de 2 millions Da. Cette opération de solidarité, dont le coup d’envoi a été donné à partir de l’unité de production d’El Harrach à destination de Souk Ahras, où le CRA se chargera de la distribution des dons, est la première du genre au vu de son caractère urgent, a-t-il rappelé, soulignant qu’elle sera suivi d’autres opérations très prochainement. Pour sa part, la représentante du ministère de l’Industrie pharmaceutique, Imene Belabbes, a mis en avant cette initiative, soulignant que le ministère avait effectué plusieurs procédures d’urgence compte tenu de la situation que connait certaines wilayas de l’est du pays ayant enregistré des feux de forêt. Le ministère a tenu plusieurs réunions avec les entreprises pharmaceutiques publiques et privées dans le souci de fournir des médicaments et des fournitures médicales aux sinistrés, a rappelé la même intervenante.