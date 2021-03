<span style='text-decoration: underline;'>A L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA VICTOIRE</span>:<br><span style='color:red;'>Le groupement de la gendarmerie nationale d’Oran baptisé au nom du chahid «Mokrani Said dit Si Lakhdar»</span>

La Baptisation de nos infras tructures aux noms des martyrs de la révolution algérienne est toujours un moment émouvant qui met à l’honneur des hommes et des femmes qui ont arrosé la terre de la patrie de leur sang et sacrifié leur vie pour que vive l’Algérie.

En Effet, le groupement territorial de la gendarmerie nationale d’Oran est une de ces infrastructures de l’Algérie, qui a été baptisée jeudi dernier au nom du chahid Mokrani Saïd dit Si Lakhdar, une baptisation organisée à l’occasion de la journée nationale de la victoire qui coïncide avec le 19 Mars.

C’est en présence du commandant régional de la Gendarmerie nationale de l’Ouest par intérim, le colonel «Ghouar Belahouel», du wali d’Oran M.Djari Masaoud , et les autorités de la la wilaya , civiles et militaires, que la cérémonie de baptisation de ce groupement, situé à hai Essalam ex- St-hubert a eu lieu. La cérémonie qui a vu la participation de la famille du chahid «Mokrani Saïd dit si-lakhdar» était à la fois d’une grande solennité et d’une forte émotion. Elle restera, c’est certain, gravée à tout jamais dans la mémoire de celles et ceux qui y ont participé.

Le commandant Chahid «Mokrani Saïd dit Si Lakhdar» est né le 16 Novembre 1934 à Lakhdaria , wilaya de Bouira fils de Mohamed et de Menache Zohra. il a terminé l’école primaire en 1945. Il a rejoint le centre de formation où il a obtenu le diplôme de maçonnerie en 1950. Imbu de patriotisme et d’héroïsme, il intégrera les rangs de l’Armée de Libération Nationale ( ALN) de la première wilaya historique où il a occupé plusieurs postes avant de gravir le grade de commandant politique et militaire au niveau de la première région. A la fleur de l’age , Il tomba au champ d’honneur lors de la bataille dite (Boulagroune ) dans la wilaya de Médéa, en 1958, après avoir mené plusieurs opérations militaires et batailles contre les forces de l’occupant français. Il avait 24 ans.

Lors de son allocution à l’occasion, le commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale d’Oran, le colonel Bouzid Mohamed Abderraouf a incité les officiers de la Gendarmerie nationale , lors de cette cérémonie, ainsi que tous les présents à s’inspirer puissamment de l’exemple des martyrs dans le sacrifice et l’amour de la patrie : «Suivons tous, la voie qu’ils nous ont tracée pour aller de l’avant avec la même détermination et le même courage dont ils ont fait preuve . Le colonel Bouzid a souligné que : «La baptisation des infrastructures de l’ANP aux noms des chouhada est un acte de renaissance de notre commandement à ses hommes qui ont sacrifié leurs vies pour que nous puissions vivre dans la paix et la sérénité aujourd’hui».

Pour sa part , le commandant régionale de la gendarmerie nationale de l’ouest par intérim, le colonel Ghouar a invité lui aussi les présents et les éléments du corps à prendre exemple de ces hommes: «Nous devons tous méditer les actes mémorables et les hautes valeurs de nos valeureux chouhada, pour faire face aux aléas des temps présents et aux défis futurs. Renforçons notre unité et nos rangs par leur legs précieux de sacrifice qu’ils nous ont laissé», a déclaré le commandant régional.

«Les chouhada ont assumé leur devoir entier en se sacrifiant pour l’indépendance de l’Algérie et sa souveraineté en compagnie de leurs frères moudjahidine. Par fidélité, nous devons en prendre l’exemple et immortaliser leurs noms en de telles occasions. C’est un honneur pour moi de participer avec vous aujourd’hui à la dénomination du groupement territorial de la gendarmerie nationale d’Oran au nom du chahid Mokrani Said dit SILAKHDAR, Gloire à nos martyrs, vive l’Algérie», a conclu le commandant régional.

A la fin de la cérémonie , on s’est approché de la famille du chahid Mokrani Saïd, à savoir son frère et son neveu, venus d’Alger à cette occasion mémorable.

La famille n’a pas caché son émotion à cette occasion : « Je suis très fier et très honoré d’être ici aujourd’hui, je sais que mon frère chahid a fait son devoir envers sa patrie , comme tous les chouhada, mais la décision du commandement de la gendarmerie nationale de baptiser le groupement d’Oran à son nom est un vrai honneur pour moi et pour toute la famille . Je suis né deux ans après la mort de mon frère martyr. Je ne l’ai pas rencontré personnellement malheureusement , mais je trouve que la baptisation d’aujourd’hui valorise son sacrifice. Je suis très ému et très reconnaissant», s’est exprimé, les larmes aux yeux,Lakhdar, le frère cadet du chahid.

Hiba.B