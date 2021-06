<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2</span>:<br><span style='color:red;'>Le HBCL au tournoi des play-offs, le RCA s’en approche</span>

Le HB Chelghoum Laid, vainqueur sur le fil de son dauphin l’USM Annaba (1-0), a décroché le titre du groupe «Est» de Ligue 2, de football, à l’occasion de la 21e journée disputée samedi, rejoignant ainsi le champion du groupe «Ouest», le MCB Oued Sly, déjà sacré, alors que le verdict du groupe «Centre» sera rendu la semaine prochaine, où le RC Arba est en ballotage favorable devant son concurrent direct, la JSM Bejaia.

Tout s’est joué au niveau du groupe «Est» après le sacre du HB Chelghoum-Laid, qui en accueillant son poursuivant direct, l’USM Annaba, a dû attendre le temps additionnel pour planter une banderille mortelle qui offre au Hillal, le droit de disputer les play-offs d’accession en L1. Même pour la relégation, les dés sont jetés puisque le quatuor devant quitter ce palier est désormais connu. Il s’agit du MSP Batna, du DRB Tadjenanet, du CRB Oued Djellal et de l’AS Khroubs. Cette dernière malgré sa victoire en déplacement (3-1), n’a pu sauver sa peau. Au niveau de ce groupe, la 22e et dernière journée prévue samedi prochain sera donc sans enjeu. Ce n’est pas le cas au niveau du groupe «Centre» où le ticket des «plays-offs» est toujours en suspens. La surprise de cette avant-dernière journée est venue de Bejaia, où la JSMB, qui partageait la 1re place avec le RC Arba, s’est faite accrochée par une volontaire équipe de l’ES Ben Aknoun. Cette dernière qui a ouvert le score dès l’entame du match, a résisté héroïquement jusqu’au temps additionnel avant d’encaisser le but égalisateur. Ce but pourrait être insuffisant pour les Béjaouis, qui se retrouvent désormais, en 2e position à deux longueurs du RC Arba vainqueur de l’autre club de Béjaia, le MOB (2-0). Pour le RCA, son prochain adversaire est largement à sa portée, en l’occurrence la lanterne rouge l’USM Blida, alors que les Bougiotes seront en déplacement à M’sila, dont le club local, le WSM est également relégué.