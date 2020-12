<span style='text-decoration: underline;'>Entreprenariat</span>:<br><span style='color:red;'>Le Jil’CAPC lancé hier</span>

La Confédération Algérienne du Patronat Citoyen a annoncé hier à Alger, le lancement officiel, de Jil’CAPC. Intervenant à l’ouverture du séminaire, Mohamed Sami AGLI a indiqué que Jil’CAPC qui se positionne comme la voix d’une jeunesse ingénieuse se fixe comme objectif de créer une base communautaire solide, résiliente et engagée dans un cadre de partage de compétences portées par les jeunes entrepreneurs et entreprises, les porteurs de projets nouveaux, les startups,… »

Cet événement intervient dans le cadre de la première édition d’un cycle de rencontre trimestrielle «Le séminaire JiL’CAPC» placé sous le thème : « Les coordinateurs de wilaya se mobilisent ».

Pour sa part, le Président de Jil’CAPC, Chamseddine Bezzitouni a estimé que les coordinateurs Jil’CAPC de wilaya ont la mission et la responsabilité de représenter les membres de leurs wilayas, de mobiliser et fédérer les jeunes entrepreneurs, les jeunes entreprises et les porteurs de projets à travers la valorisation des capacités entrepreneuriales de la jeunesse algérienne et l’optimisation de leurs connaissances et compétences. Des capacités et un génie que notre organisation souhaite mettre au service du développement de l’économie nationale mais également comme un moyen de rapprochement avec la diaspora algérienne à travers le monde. Conscient de la nécessité de penser autrement notre développement économique, Jil’CAPC se déploiera avec une nouvelle approche de la jeunesse portée par l’innovation et l’entreprenariat rapide, ce qui constitue aujourd’hui et plus que jamais la seule voie et la condition pour garantir la performance des économies et des sociétés, souligne-t-on.

Avec l’installation des coordinateurs Jil’CAPC précédée, pour rappel, par celle de 25 Présidents de Bureau de Wilaya en novembre dernier, la Confédération Algérienne du Patronat Citoyen ajoute un nouvel édifice à son déploiement territoriale et local pour une large mobilisation de nos adhérents et pour une meilleure connaissance des contraintes mais aussi et surtout des capacités des jeunes entrepreneurs.

A noter que le lancement opérationnel du programme «le Séminaire Jil’CAPC » a été également marqué par l’organisation d’une conférence / débat animée par l’expert M. Mahfoud Kaoubi sur le thème : « l’économie locale et l’intelligence territoriale » ainsi que plusieurs ateliers d’accompagnement au profit des coordinateurs Jil’CAPC de wilaya dans le but de créer une synergie nationale tout en prenant en considération les atouts et spécificités de chaque région du pays.

Le cycle de rencontres « Le Séminaire Jil’CAPC » avec d’autres coordinateurs de wilaya se poursuivra dans le cadre de respect des règles sanitaires.

Noreddine Oumessaoud