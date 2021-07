<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (30ème journée)</span>:<br><span style='color:red;'>Le leader à l’épreuve de son dauphin</span>

Le leader l’ES Sétif et son dauphin le CR Belouizdad s’affronteront dans un choc à grand enjeu pour la course au titre, alors qu’en bas de tableau, les équipes menacées par la relégation vont livrer un duel à distance pour amorcer leur mission de sauvetage, à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1, prévue jeudi.

Battue sans gloire dimanche à Médéa (3-1), l’Entente (1re, 59 pts) n’aura plus droit à l’erreur face à l’un de ses concurrents directs pour le titre, le CRB (2e, 56 pts), dont le compartiment offensif est en train de cracher le feu ces dernières journées. Le Chabab, qui compte un match en moins à disputer à la maison face à la JS Kabylie, abordera cette affiche avec l’intention de revernir avec un bon résultat pour préserver ses chances de déloger l’ESS de son fauteuil de leader. Qualifiée de véritable «finale», au moment où le championnat va aborder sa dernière ligne droite, cette rencontre sera certainement âprement disputée entre deux formations qui refusent de s’incliner. La JS Saoura (3e, 53 pts), qui reste sur une défaite à l’Est face au CS Constantine (1-0), recevra dans son antre du 20-Août-1955 de Béchar le MC Oran (4e, 49 pts), avec l’intention de se racheter face à une équipe en perte de vitesse. Auteur de deux points seulement lors des trois derniers matchs, le MCO sera certainement mis à rude épreuve par la meilleure équipe du championnat à domicile (40 points pris sur 42 possibles, ndlr). De son côté, le MC Alger (5e, 48 pts) effectuera un déplacement périlleux au Sud du pays pour affronter l’US Biskra (12e, 33 pts), dont la victoire est impérative pour pouvoir quitter la zone de turbulences. Le «Doyen», qui aspire à confirmer son succès décroché à domicile face au WA Tlemcen (2-1), aura une belle occasion, en cas de victoire, de s’approcher davantage du podium, dernier objectif après son élimination en Ligue des champions et Coupe de la Ligue. Son voisin, l’USM Alger (6e, 46 pts), qui a évité la défaite dimanche à Oran face au MCO (1-1), évoluera a priori sur du velours à domicile face à l’un des relégables, l’USM Bel-Abbès (18e, 24 pts).

=Le NAHD en quête de confirmation=

La formation de la «Mekerra», qui reste sur deux revers de rang, dont un à domicile face au CRB (0-2), aura du mal à éviter une troisième défaite, alors que les Algérois ne jurent que par la victoire pour réduire l’écart avec le peloton. Pour sa part, le CS Constantine (6e, 46 pts), battu deux fois seulement lors des dix derniers matchs, effectuera un court déplacement à Magra pour défier le NCM (14e, 31 pts), dans un derby de l’Est qui s’annonce équilibré et ouvert à tous les pronostics. Le NCM, futur finaliste de la Coupe de la Ligue et stoppé dans son élan suite à la défaite à Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie (1-0), aura à coeur de reprendre du poil de la bête et renouer avec la victoire pour s’éloigner de la zone de relégation. L’Olympique Médéa (8e, 45 pts), auteur d’une retentissante victoire face au leader (3-1), se rendra à l’Ouest pour confirmer ce résultat face à l’ASO Chlef (13e, 32 pts), dont la victoire est impérative pour s’approcher de la première partie de tableau. Les Chélifiens, vainqueurs dimanche à Dar El-Beïda (Alger) du Paradou AC (3-2), seront appelés à faire preuve d’efficacité, d’autant que les statistiques sur leurs bases sont loin de plaider en leur faveur (21 points pris sur 42 possibles, ndlr). Quant à l’AS Aïn M’lila (11e, 34 pts), retombée dans ses travers après la défaite concédée à Relizane (2-1), elle accueillera le Paradou AC (10e, 38 pts), qui a enregistré l’arrivée du nouvel entraîneur Si Tahar Chérif El-Ouezzani. Avec cinq longueurs d’avance sur le premier relégable, l’ASAM devra impérativement l’emporter pour éviter toute mauvaise surprise, d’autant que la course pour le maintien s’annonce palpitante. En bas de classement, deux rencontres seront au menu mettant aux prises des équipes qui luttent pour le maintien : NA Husseïn-Dey (16e, 29 pts) – CA Bordj Bou Arréridj (19e, 21 pts) et WA Tlemcen (15e, 30 pts) – RC Relizane (16e, 29 pts). Le Nasria, vainqueur lors de la précédente journée face à la lanterne rouge, la JSM Skikda (2-0), va chercher à ajouter à son capital trois précieux points. Le RCR lui, dirigé sur le banc par le nouveau coach Lyamine Bougherara, fera en sorte d’éviter la défaite face à un concurrent direct pour le maintien. Le moindre faux pas de l’une ou l’autre formation serait lourd de conséquences. Enfin, le match JSM Skikda – JS Kabylie est reporté à une date ultérieure en raison de l’engagement des «Canaris», samedi en finale de la Coupe de la Confédération, face aux Marocains du Raja Casablanca, à Cotonou (Bénin, 20h00).