<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (7e journée)</span>:<br><span style='color:red;'>Le leader à l’épreuve du MCA, le MCO en danger à Béchar</span>

Le leader du championnat de Ligue 1 de football l’Olympique Médéa, sera face à un véritable test en affrontant à domicile le MC Alger, tandis que le MC Oran, dos au mur, effectuera un déplacement périlleux à Béchar pour défier la JS Saoura, euphorique, à l’occasion de la 7e journée prévue vendredi et samedi.

Auteur d’une victoire à Tlemcen face au WAT (2-0), l’Olympique Médéa (1e, 13 pts) devra sortir le grand jeu face au MC Alger (9e, 8 pts), pour essayer d’enchaîner un troisième succès de rang, et conforter ainsi sa position de leader. Le «Doyen», contraint au repos lors de la précédente journée après le report de son match face au Paradou AC, est appelé à relever la tête, après avoir été sèchement battu pour la première fois cette saison, à Constantine face au CSC (3-0). Le CR Belouizdad (4e, 11 pts), sur une courbe ascendante, se rendra à Boufarik pour croiser le fer avec le RC Arbaâ (13e, 4 pts), dans un duel aux objectifs diamétralement opposés. Si le Chabab espère rejoindre le podium, le nouveau promu sera à la recherche de son premier succès pour son retour parmi l’élite. Du côté des hauts-plateaux, l’ES Sétif (7e, 10 pts), évoluera à priori sur du velours à la maison face au WA Tlemcen (15e, 3 pts). L’Entente qui reste sur une victoire sur le terrain du NC Magra (2-0), partira largement favorite face au WAT, qui traverse une crise de résultats, en témoigne la série noire de cinq défaites de suite. L’US Biskra (2e, 12 pts), l’une des révélations de ce début de saison, recevra l’ASO Chlef (15e, 3 pts), dans un duel qui devrait revenir aux locaux, eux qui restent sur un parcours sans faute à domicile. Les Chélifiens, incapables d’enregistrer la moindre victoire depuis le début de l’exercice, devra puiser dans ses ressources pour revenir avec un bon résultat de la capitale des «Zibans». Le NA Husseïn-Dey (8e, 9 pts), battu pour la première fois de la saison, dans le derby face au CRB (1-0), abordera la réception de la lanterne rouge le NC Magra (18e, 1 pt), avec l’intention de renouer avec la gagne. La mission des joueurs de l’entraîneur du NCM Aziz Abbès s’annonce compliquée face à une équipe du Nasria, avide du rachat. Au sud du pays, la JS Saoura, auréolée de sa qualification pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine (CAF), aux dépens des Ghanéens des Hearts of Oak (aller : 2-0, retour : 4-0), partira favorite face à une pâle équipe du MC Oran (11e, 5 pts), qui n’a plus gagné depuis la journée inaugurale contre le CSC (1-0). En bas du classement, l’autre promu en Ligue 1 le HB Chelghoum-Laïd (15e, 3 pts), enchaînera avec un deuxième match à la maison, en défiant cette fois-ci le RC Relizane (11e, 5 pts), après avoir été tenu en échec le week-end dernier par l’USM Alger (0-0). Les gars du HBCL seront face à une belle occasion de signer une première victoire historique en palier supérieur, face au RCR, qui a perdu l’ensemble de ses trois matchs disputés en dehors de ses bases. Cette 7e journée est tronquée de deux matchs : USM Alger – JS Kabylie et Paradou AC – CS Constantine, reportées à une date ultérieure. La JSK est confinée depuis plus d’une semaine après son retour d’Eswatini, après avoir pris part au match (aller) du 2e tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération, face à Royal Léopards (défaite 1-0), alors que le PAC compte quatre joueurs, au sein de l’équipe nationale A’, engagée en Coupe arabe de la Fifa, qui se déroule à Doha (Qatar).