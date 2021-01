<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (11e journée)</span>:<br><span style='color:red;'>Le leader en péril à Alger, le CABBA vise son premier succès</span>

Le leader du championnat de Ligue 1 de football, l’ES Sétif, sera face à un véritable test en affrontant en déplacement son dauphin le CR Belouizdad, toujours invaincu, alors que le CA Bordj Bou Arréridj va chercher à décrocher son premier succès, lors de la réception du NA Husseïn-Dey, à l’occasion de la 11e journée prévue samedi.

Tenue en échec à domicile lors de la précédente journée par l’Olympique Médéa (0-0), l’ESS (23 pts) sera certainement mise à rude épreuve face au Chabab (2e, 18 pts), dont la victoire lui permettrait de revenir à deux points du leader avec, en sus, deux matchs en moins à disputer en déplacement à Médéa et à la maison face au CS Constantine. Seule équipe invaincue jusque-là, le CRB est appelé à confirmer ses statistiques réalisées dans son antre du 20-Août-1955, où il ne compte qu’un seul faux pas face au MC Oran (1-1), pour trois succès. Le MC Alger (2e, 18 pts), battu pour la première fois de la saison chez le nouveau promu WA Tlemcen (1-0), n’a pas droit à l’erreur lors de la réception de l’US Biskra (15e, 9 pts). Le «Doyen», amoindri par l’absence de plusieurs titulaires pour diverses raisons, partira tout de même favori, mais devra se méfier d’une équipe de l’USB, dos au mur, qui va certainement chercher à revenir avec un bon résultat de la capitale pour soigner son classement, elle qui n’a plus gagné depuis la 1re journée. De son côté, l’OM (3e, 17 pts), qui reste sur une belle série de cinq victoires et un match nul, aura une belle occasion de préserver cette dynamique en recevant l’ASO Chlef (7e, 16 pts), lors d’une affiche qui promet. L’ASO, elle, pourra compter sur les services de son maître à jouer Kaddour Beldjilali, actuel meilleur buteur du championnat avec 6 réalisations. L’USM Alger et la JS Saoura, qui partagent avec l’OM la 3e place au tableau, se rendront à l’Ouest du pays pour défier respectivement l’USM Bel-Abbès (17e, 8 pts) et le MC Oran (9e, 15 pts). L’USMA, considérée comme la formation la plus en forme du moment avec cinq succès de suite, devra faire face à une équipe de l’USMBA dont la victoire est impérative pour quitter la zone de relégation. La JSS n’est pas en reste, puisqu’elle aura à défier une équipe du MCO qui a concédé mardi dernier son premier revers depuis le début de l’exercice face à l’USMA (2-0). Les coéquipiers du défenseur Boualem Mesmoudi, dont le carton rouge reçu face à l’USMA a été annulé, vont chercher à se racheter face aux gars de Béchar. A Tizi-Ouzou, la JS Kabylie (9e, 15 pts), dont la série d’invincibilité en déplacement a pris fin lors de la précédente journée à Magra (1-0), recevra la JSM Skikda (17e, 8 pts), qui n’arrive pas à trouver ses repères pour son retour parmi l’élite, après 33 ans d’absence. Pour sa part, le Paradou AC (11e, 12 pts), retombé dans ses travers suite à la défaite concédée chez l’ASO (2-1), sera l’hôte de l’AS Aïn M’lila (7e, 16 pts), l’une des révélations de ce premier quart de championnat, en compagnie de l’OM. A l’Ouest, le RC Relizane affrontera le WAT avec qui il partage la 12e place (10 pts) dans un derby indécis et ouvert à tous les pronostics. Si le RCR traverse une mauvaise passe avec un bilan d’un seul point décroché lors des trois derniers matchs, le WAT a réussi à redresser la barre avec deux victoires de suite, dont une en déplacement face à l’USM Bel-Abbès (3-2).