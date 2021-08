<span style='text-decoration: underline;'>LIGUE 1 (35ÈME JOURNÉE)</span>:<br><span style='color:red;'>Le leader en péril à Béchar, l’ESS et l’USMA pour une place africaine</span>

Le leader du championnat de Ligue 1 de football, le CR Belouizdad, effectuera un déplacement périlleux pour affronter la JS Saoura, l’un de ses poursuivants directs, alors que l’USM Alger et l’ES Sétif vont se livrer à un duel à distance pour une place continentale, à l’occasion de la 35e journée, prévue lundi.

Le CRB (1er, 69 pts) sera en appel à Béchar pour défier la meilleure équipe du championnat à domicile (42 pts sur 48 possibles, ndlr), dans une mission difficile pour les Algérois qui seront privés de leur maître à jouer, Amir Sayoud, suspendu pour cumul de cartons. Une victoire de la JSS (2e, 62 pts) lui permettrait de se relancer dans la course au titre.

De son côté, le CRB espère revenir avec un bon résultat et franchir un pas de plus vers la conservation de son titre de champion. L’ESS (2e, 62 pts) et l’USM Alger (4e, 59 pts) vont livrer un duel à distance pour une place qualificative à une compétition africaine, en recevant respectivement l’US Biskra (12e, 40 pts) et le Paradou AC (9e, 50 pts). Les Sétifiens, qui traversent une mauvaise passe (six matchs sans victoire), devront impérativement l’emporter face à une équipe de Biskra qui lutte pour son maintien.

L’USMA, qui reste sur une victoire face à la JS Kabylie (2-1), aura à coeur d’enchaîner un autre succès à l’occasion du derby face au PAC, complétement métamorphosé depuis l’arrivée à la barre technique de Si Tahar Chérif El-Ouezzani, en témoigne la belle série de quatre succès de rang. Se trouvant devant un véritable casse- tête suite à la décision de la Confédération africaine (CAF) de fixer, au plus tard au 10 août, la date d’envoi des noms des clubs engagés en Ligue des champions et Coupe de la Confédération de la saison 2021-2022, la Fédération algérienne (FAF) a décidé de prendre en considération le classement établi au terme de la 35e journée.

De leur côté, le MCO (6e, 54 pts) et le MC Alger (7e, 53 pts) évolueront sur du velours à la maison face respectivement à la lanterne rouge, la JSM Skikda (20e, 17 pts) et au CA Bordj Bou Arréridj (19e, 21 pts), deux clubs déjà relégués en Ligue 2 amateur avant cette journée.

Le MCO et le MCA, dont les résultats ces dernières journées ont été irréguliers, devront renouer avec la gagne, eux qui aspirent à terminer la saison à une place honorable après avoir échoué à arracher une place continentale. Dans la course pour le maintien, le NA Husseïn-Dey (17e, 37 pts) n’aura plus droit à l’erreur dans son antre du 20-Août-1955 face au CS Constantine (8e, 51 pts). Un succès du Nasria lui permettrait de souffler et de continuer sa mission de sauvetage en toute sérénité.

L’USM Bel-Abbès (18e, 33 pts) n’est pas en reste, puisqu’un faux pas à la maison face au RC Relizane (11e, 42 pts) compromettrait sérieusement ses chances de survie parmi l’élite. Pour sa part, l’ASO Chlef, premier non relégable (16e, 38 pts), sera face à un sérieux test en se rendant sur le terrain de l’AS Aïn M’lila (12e, 40 pts), qui lutte également pour son maintien. Enfin, les matchs NC Magra (12e, 40 pts) – WA Tlemcen (15e, 39 pts) et Olympique Médéa (10e, 48 pts) – JS Kabylie (5e, 55 pts) se joueront le 14 août en raison de l’engagement du NCM et de la JSK en finale de la Coupe de la Ligue professionnelle, prévue mardi à Alger.