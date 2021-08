<span style='text-decoration: underline;'>Allemagne</span>:<br><span style='color:red;'>Le légendaire attaquant, Gerd Müller, décédé à l’âge de 75 ans</span>

Le légendaire attaquant international allemand pendant les années 1960 et 1970, Gerd Müller est décédé dimanche à l’âge de 75 ans, a annoncé son ancien club, le Bayern Munich dans un communiqué.

«Aujourd’hui est un jour triste, noir, pour le Bayern et ses supporters», a déclaré le président du club, Herbert Hainer, cité dans le communiqué. Gerd Müller, auteur de 365 buts avec le Bayern en Bundesliga et 68 avec la République Fédérale d’Allemagne (RFA), avait remporté notamment la Coupe du monde de 1974, disputée à domicile. Müller était resté fameux dans les annales du football notamment pour avoir réussi à inscrire un total de 40 buts en une saison de Bundesliga. Un record établi pendant la saison 1971-72 et que personne n’avait réussi à égaler, jusqu’à la mi-mai dernier, lorsque l’attaquant polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski est enfin parvenu à cette fin.