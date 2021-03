<span style='text-decoration: underline;'>Le Commandant de la Garde Républicaine, Benali Benali</span>:<br><span style='color:red;'>«Le lien Nation-Armée n’est ni récent ni conjoncturel»</span>

La solidité de la relation liant le peuple à son Armée a été réaffirmée jeudi dernier, à partir de la wilaya de Tipaza, par le Commandant de la Garde Républicaine, le Général d’Armée Benali Benali.

Il a souligné la profondeur du lien, qui n’est pas récent, existant entre la Nation et l’Institution militaire, dans une allocution lue en son nom par le directeur du Complexe d’équitation du Commandement de la Garde Républicaine, le Lieutenant-colonel Mohamed Rahal, à l’occasion de la cérémonie du coup d’envoi des journées d’équitation à l’annexe Abane Ramdane de l’Académie de Cherchell.

Le Général d’Armée Benali Benali a indiqué que «le lien entre la Nation et son armée n’est ni récent ni conjoncturel, dicté par des évènements exceptionnels imprévus». Affirmant que le peuple et l’Armée sont abreuvés à la source du nationalisme, le Général Benali Benali a indiqué que le lien entre les deux parties est sacré eti continuera à s’approfondir et à se consolider. Il s’agit d’un «lien sacré qui continuera à s’approfondir et à se consolider», étant donné que le peuple «est l’origine et la quintessence de l’Armée» et «tous deux abreuvés à la source du nationalisme», a-t-il dit.

Il a ensuite évoqué la Mémoire nationale où il a indiqué qu’il faut tirer les enseignements de la Glorieuse histoire du pays. «En cette phase particulière, nous avons tant besoin de nous enorgueillir de notre Glorieuse histoire et d’en tirer des enseignements», a-t-il dit. Cet évènement, dont le coup d’envoi a été donné par le Commandant de l’Académie militaire interarmes de Cherchell (AMIA), le Général-major Selmi Bacha, reflète «notre legs culturel fortement lié aux us et coutumes de nos aïeux», a-t-il relevé.

À la même occasion, le Général Benali Benali a affirmé que «la place qu’occupe la mémoire nationale dans notre pays sous-tend le lien de notre peuple, et particulièrement nos jeunes, avec leur passé, et leur offre, ainsi qu’aux générations futures, l’opportunité de s’inspirer de la Glorieuse guerre de libération et de la lutte acharnée contre le colonisateur». Il a aussi évoqué la Révolution appelant ainsi «à établir des passerelles entre le passé et le présent et de redynamiser la consécration du serment des Chouhada». «Seule notre conscience de l’ampleur des sacrifices et actes héroïques est à même de nous permettre d’établir des passerelles entre le passé et le présent et de redynamiser la consécration du serment des Chouhada, avec dévouement et abnégation, conformément aux principes de la Glorieuse guerre de libération», a-t-il affirmé.

Pour ce qui est des journées d’équitation, le Général Benali Benali a affirmé que le Haut Commandement de l’ANP a accordé «une grande majeur» à l’équitation au niveau de ses structures, en tant que legs de nos aïeux», a-t-il poursuivi.

Il a souligné que les couleurs de l’uniforme des éléments de la cavalerie nationale, inspirées de l’emblème national, symbole de notre appartenance et attachement à notre patrimoine culturel, traduisant ainsi notre détermination à préserver notre identité nationale par le biais de l’équitation qu’il a qualifiée de «valeureux legs d’un peuple authentique».

S’agissant de l’objectif des journées d’équitation, la programmation de cette activité de communication se veut l’occasion d’insuffler une dynamique du Centre d’équitation militaire, à travers la vulgarisation des activités équestres au sein de l’ANP en faveur des militaires, notamment les cadettes et cadets de la nation.

Le Général Benali Benali a affirmé que cette activité de communication vise aussi à valoriser les dimensions militaire, historique, sportive, thérapeutique, culturelle, et patrimoniale de l’équitation, en sus d’échanger les expériences et les connaissances sur la maîtrise de certaines techniques particulières pour la prise en charge des urgences de la médecine équine.

Il a ajouté dans ce cadre que «l’ensemble de ces objectifs s’inscrivent dans le cadre du grand intérêt qu’accorde le Haut Commandement de l’ANP à la promotion de ce legs civilisationnel au rang de l’élite et à la consolidation des liens de communication avec les médias et les citoyens, en leur offrant l’opportunité de mieux connaître les spécialités de la Garde républicaine».

Par ailleurs, l’importance de l’équitation a été soulignée par le Commandant de l’Académie militaire de Cherchell, le Général-major Selmi Bacha. Il a mis en avant la nécessité de sa généralisation au profit des militaires à travers la consolidation de l’ouverture sur le monde de l’équitation et la valorisation des dimensions militaires, historiques, sportives et culturelles de cette pratique sportive.

Samir Hamiche