<span style='text-decoration: underline;'>Le wali d’Oran sur le terrain</span>:<br><span style='color:red;'>Le logement… une priorité</span>

Le wali d’Oran Said Saàyoud récemment installé dans ses fonctions, a entamé sa première visite hier aux chantiers de logements dans la 2eme ville du pays.

Cette visite à débuté au nouveau pôle urbain d’Oued Tlelat composé de 8000 logements, où le wali d’Oran a abordé les différentes contraintes qui pénalisent l’avancement des projets notamment ceux de la nouvelle formule du Lpa, comme l’indemnisation des agriculteurs, et le gel des permis de construction pour les projets. Au niveau du chantier de 700 logements sociaux réservés aux habitants d’Oued Tlelat. Le wali n’a pas ete satisfait de l’avancement des travaux de viabilisation.

Il a appelé l’entreprise au renforcement du chantier en moyens humains et matériels. Le wali s’est rendu également à plusieurs équipements dans ce nouveau pôle urbain comme les établissements. Sur place il a demandé l’enlèvement de tous les détritus issus de la construction, pour accueillir les familles dans de bonnes conditions ainsi que le raccordement de ce pôle à l’autoroute Est-Ouest. Notons que le wali s’est également rendu au nouveau pôle urbain Ahmed Zabana à Misserghine, où il a écouté une présentation sur les différents projets en cours sur place. Il a annoncé également le dégel d’un quota de 4500 logements Lpa. La reprise des opérations de relogement et l’affichage des listes des bénéficiaires des logements sociaux est attendue à Oran dès le début de la semaine prochaine.

Fethi Mohamed