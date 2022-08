<span style='text-decoration: underline;'>TOUS LES FEUX ONT ÉTÉ «TOTALEMENT ÉTEINTS» HIER MATIN</span>:<br><span style='color:red;'>Le lourd bilan des incendies à l’est du pays</span>

Dans la wilaya d’El-Tarf, qui a connu le bilan le plus lourd, 30 personnes sont décédées. On a enregistré 5 décès à Souk Ahras, et 2 autres personnes ayant succombé à leurs blessures à SétifLe lourd bilan des incendies à l’est du pays Dans la wilaya d’El-Tarf, qui a connu le bilan le plus lourd, 30 personnes sont décédées. On a enregistré 5 décès à Souk Ahras, et 2 autres personnes ayant succombé à leurs blessures à Sétif

Les incendies déclarés à travers plusieurs wilayas du nord du pays ont été «totalement éteints», hier en matinée. La dernière action de la Protection civile a été de maîtriser totalement 73 foyers dans les dernières 24 heures. Le sous-directeur des Statistiques et de l’Information à la Direction générale de la Protection civile, le colonel Farouk Achour, qui a fait cette révélation a annoncé : «Aujourd’hui (hier vendredi), vers 4h00 du matin, on a réussi à éteindre tous les incendies».

Par wilaya, 26 foyers d’incendie ont été éteints dans la wilaya d’El Tarf, 18 foyers à Souk Ahras, 4 foyers à Tizi Ouzou, 4 Skikda, 4 à Tipaza, 4 à Guelma, 4 à Constantine, 2 à Sétif, 2 à Bejaia, un foyer à Jijel, 1 foyer à Tébessa, un à Chlef, un à Blida et un à Tlemcen, selon le colonel Achour. Un autre foyer dans la wilaya de Skikda a été éteint mais reste toujours sous surveillance, selon lui. Il y a lieu de souligner que 37 personnes ont perdu la vie et 183 autres ont été blessées dans la journée de jeudi. Dans la wilaya d’El-Tarf, qui a connu le bilan le plus lourd, 30 personnes sont décédées. On a enregistré 5 décès à Souk Ahras, et 2 autres personnes ayant succombé à leurs blessures à Sétif.

La célérité dans la lutte contre ces incendies a été le fait de la mobilisation de plusieurs services et institutions de l’Etat, à leur tête les unités de la Protection civile et les forces de l’Armée nationale populaire (ANP) qui ont été réquisitionnés pour venir à bout des feux de forêt et prendre en charge les blessés et les sinistrés, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Des moyens humains et matériels de 1700 agents de la Protection civile et 280 camions anti-incendie ont été dépêchés à El Tarf (50 camions, 700 pompiers et 5 colonnes mobiles), Jijel (40 camions et 200 pompiers), Bejaïa (40 camions et 200 pompiers), Skikda (40 camions et 300 pompiers), Sétif (20 camions et 200 pompiers), Souk Ahras (30 camions, 200 agents de la protection civile et 5 colonnes mobiles), Guelma (20 camions et 100 pompiers), Tizi Ouzou (20 camions et 100 pompiers) et Tipaza (20 camions et 150 agents de la protection civile).

De son côté, le commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) a mobilisé des hélicoptères relevant des forces aériennes en vue de participer aux opérations d’extinction des feux déclarés dans les wilayas relevant du territoire de compétence de la 5e région militaire (RM) notamment dans certaines régions inaccessibles en raison de leur nature géographique. Cette mobilisation a constitué un grand renfort pour l’action des détachements de l’ANP sur le terrain en vue de participer à l’extinction des incendies ravageant plusieurs forêts et villages. Sur un autre plan, ce terrible drame a suscité un très fort élan de solidarité nationale. Ainsi, le croissant Rouge algérien s’est mobilisé aux côtés des victimes de ces feux, en collectant des denrées alimentaires.

De son côté, l’Observatoire national de la société civile a lancé une campagne de secours et de solidarité avec les victimes, appelant toutes les associations locales et nationales à participer à cette opération de solidarité en présentant l’assistance nécessaire en coordination avec les autorités et les instances publiques. Outre les différentes opérations de solidarité programmées, d’autres opérations de prévention seront lancées à travers tout le territoire national, auxquelles prendront part toutes les associations. Sur le terrain, il faut savoir que trois individus à l’origine de feux de récoltes agricoles «placées en tas et en bottes appartenant à autrui» ont été arrêtés par les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale (GN) de la commune du Lac des Oiseaux (wilaya d’El-Tarf), rapporte un communiqué du groupement territorial de wilaya de ce corps constitué.

Les trois individus originaires de la wilaya d’El- Tarf, âgés entre 40 et 70 ans, avaient mis le feu volontairement à des récoltes agricoles. Il y a lieu de signaler également l’ouverture d’enquêtes judiciaires contre X par les parquets compétents des suite aux feux enregistrés dans certaines wilayas du pays, faisant plusieurs morts et ravageant des espaces forestiers et des habitations, selon un communiqué du ministère de la Justice. Par ailleurs, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, des messages de condoléances du président de la République tunisienne Kaïs Saïed, de l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed Al-Thani, du président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas et du Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, qui l’ont assuré de leur solidarité et de leur soutien en cette pénible épreuve. Le président du Parlement arabe, Adel Bin Abderrahmane El-Asoomi, a présenté ses sincères condoléances à l’Algérie, mettant en avant son soutien et sa pleine solidarité avec le pays. Il s’est dit, en outre, confiant quant à la capacité de l’Etat algérien de surmonter les séquelles de cette catastrophe naturelle.

Nadera Belkacemi