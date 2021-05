<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés 1- JS Saoura 1</span>:<br><span style='color:red;'>Le maintient est possible selon le nouvel entraîneur Slimani</span>

Malgré ce point de nul concédé à domicile avant-hier face au JS Saoura, le club phare de la Mekerra a montré un visage prometteur quant au reste du parcours du championnat.

Jamais depuis le début de la saison l’USMBA n’a joué avec une aussi grande motivation. Selon des indiscrétions, c’est le fruit de la récente opération d’assainissement effectuée par le PCA de la SSPA/USMBA, Abdelghani Henani qui a changé tous les dirigeants et l’entraîneur Bouakkaz après l’humiliante défaite de huit à zéro à Sétif. L’autre effet semble -t-il, est l’arrivée ou plutôt le retour de l’enfant de la ville de Ouled Mimoune, le coach Sidi Ahmed Slimani qui a remonté le moral des joueurs et entamé directement son travail puisque c’est lui qui a occupé la barre technique face au JSS. Slimani a déclaré après le match : « Nous avons rencontré une bonne équipe de la Saoura qui joue pour le titre. Je dirais plutôt que la victoire nous a échappé de peu et c’est un bon signe de la part de mes joueurs. »

Au cours du match, ce sont d’abord les gars du sud qui ont ouvert le score à la 69ème minute par l’attaquant Abdel Djalil Saâd et le défenseur de l’USMBA Mohamed Hamza a égalisé sept minutes plus tard. L’Union avait la possibilité de faire mieux si ce n’était encore une fois, la possible erreur de l’arbitre Benyahia qui n’a pas sifflé un pénalty pourtant clair en faveur de l’USMBA lorsque le défenseur de Béchar avait dévié la balle de son bras. Ce même arbitre a aussi privé El Khadra de ses deux titulaires Khedir et Hamza pour la prochaine rencontre de demain face au MCO car tous deux sont suspendus pour un match pour motif de contestation. L’entraîneur Slimani a donné de l’espoir en déclarant en fin de match que le maintien est possible et jouable à condition du soutien de tous, y compris les supporters et la presse. Un bon signe donc avant le derby contre le MCO demain.

B.Didéne