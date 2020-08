Le marasme et la culture du renoncement…

Lors d’une récente réunion de l’exécutif communal, le Maire d’Oran, M. Noureddine Boukhatem a encore une fois, évoqué et dénoncé le douloureux dossier des avoirs et des biens immobiliers «perdus» par l’APC d’Oran au fil des années. Pourtant, inscrites depuis leur réalisation au patrimoine de la Mairie, de grandes infrastructures réalisées il y a des décennies telles que le Stade Ahmed Zabana ou le théâtre régional, le Palais des sports ou encore le centre équestre situé à Es-sénia, ont été transférées à d’autres institutions ou organismes créés au gré des réformes et des visions incohérentes d’anciens décideurs adeptes de la suprématie de l’Etat dans tous les domaines d’activités, sociale, culturelle ou sportive. Il est vrai qu’au lendemain de l’indépendance, les graves déficits de rigueur et de compétence des communes ne permettaient nullement une bonne prise en charge des structures existantes devant servir à l’animation et à la promotion artistique, culturelle ou sportive. Les belles salles de cinéma de la ville d’Oran allaient ainsi disparaître au fil des ans, ainsi qu’un bon nombre d’autres structures commerciales, hôtels, piscines, logements, club de tennis et divers locaux détournés au gré des convoitises et de la prédation généralisée, devenue à l’époque le «sport national» le plus apprécié. Aujourd’hui encore, les observateurs avertis s’interrogent sur les véritables raisons ayant entrainé la faillite de vieilles entreprises communales telles que l’ancienne régie des transports urbains, RMTUO, le vieux bureau d’études communal, l’entreprise municipale des espaces verts et bien d’autres. Beaucoup se demandent encore qui et pourquoi a-t-on par exemple, décidé d’éliminer l’ancien marché de véhicules d’occasion occupant un très vaste espace bien situé à El Hamri ? Pourquoi avoir démoli, au lieu de le restaurer, l’ancien bel édifice des halles centrales d’Oran inscrit au patrimoine architectural de la ville ? En quoi le transfert des infrastructures sportives à de nouvelles entités telles qu’un office de wilaya, a été plus rentable ou efficace en termes de progrès et de résultats sur le terrain des compétitions ? La faillite consommée de plusieurs disciplines dont la Boxe, la Natation ou le Handball, exige aujourd’hui une évaluation précise des actions et des responsabilités des uns et des autres. En réalité, estiment les oranais parmi les plus anciens, la ville a été victime d’une hallucinante marginalisation de la part du vieux système de «planification» de la répartition de la rente pétrolière qui considérait qu’Oran n’était qu’une «station de repli» et de villégiature pour les barons et les sbires du système aux commandes. A ce jour encore, malgré les discours, les retards et les déficits ne cessent de s’accroître, accentuant le marasme et la culture du renoncement…

Par S.Benali