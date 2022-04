<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Le marché de gros des fruits et légumes de Sayada loué à 18 milliards de centimes</span>

Après presque une année de gestion par la commune de Sayada de son marché de gros des fruits et légumes, la nouvelle APC a loué cet espace commercial pour dix huit milliards cinq cents millions de centimes à un particulier qui s’est distingué le plus disant à l’opération d’adjudication qui s’est déroulée dernièrement. Cet adjudicateur va organiser le dit marché tout en mettant fin aux activités d’une société privée de gardiennage que la précédente APC a recrutée au détriment de la commune, ce qui n’a été pas du goût de la tutelle. Cependant, un nouveau marché de gros des fruits et légumes va être réalisé bientôt sur cinq hectares dans la commune de Sirat, en bordure de la route nationale. Ainsi, la promesse faite, il y a quelques mois par le wali aux fellahs est concrétisée à leur grande satisfaction.

Les agriculteurs du plateau de Mostaganem, formé essentiellement de terres fertiles des communes de Bouguirat et Sirat, produisent en abondance des fruits et légumes, notamment la pomme de terre, vendront ces produits agricoles au futur marché de gros, une fois fonctionnel.

Charef.N