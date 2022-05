<span style='text-decoration: underline;'>Mondial-2022</span>:<br><span style='color:red;'>Le match Brésil-Argentine sera bien rejoué, l’Argentine saisi le TAS</span>

La Fédération argentine de football a annoncé son intention de faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de la décision de la Fifa de faire rejouer le match polémique entre le Brésil et l’Argentine, comptant pour les qualifications pour le Mondial-2022, après que sa commission de recours a rejeté lundi l’appel des deux fédérations nationales concernées.

Ce choc, initialement programmé le 5 septembre dernier à Sao Paulo, a été interrompu après seulement cinq minutes de jeu sur intervention des autorités sanitaires locales, quatre joueurs de l’Albiceleste évoluant alors en Angleterre étant accusés de violer le protocole anti-Covid. Des représentants de l’agence sanitaire Anvisa et de la police fédérale étaient entrés sur le terrain pour mettre fin à la rencontre, dans la confusion la plus totale. La Fifa a décidé en février de faire rejouer la rencontre, et de suspendre quatre joueurs argentins pour deux rencontres. Les fédérations argentine (AFA) et brésilienne (CBF), également visées par des amendes en raison de plusieurs manquements et infractions, avaient annoncé dans la foulée faire appel. «La Commission de recours a confirmé que le match devra être rejoué et maintenu l’amende de 50.000 francs suisses (environ 48.000 euros) imposée à chacune des deux fédérations du fait de l’arrêt définitif du match», a écrit la fédération internationale dans un communiqué.