<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2021</span>:<br><span style='color:red;'>«Le match de l’Algérie face à la Côte d’Ivoire ne sera pas délocalisé»</span>

Le chargé de communication de la Fédération algérienne de football (FAF) Salah- Bey Aboud, a déclaré mardi que le match face à la Côte d’Ivoire, ne sera pas délocalisé, et a été maintenu jeudi au stade de Japoma à Douala (17h00), dans le cadre de la 3e journée (Gr.E) de la CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier – 6 février), en dépit d’une demande formulée par l’instance fédérale.

« La FAF a demandé à la commission des compétitions de la CAF, de délocaliser ce match, en raison du mauvais état de la pelouse du stade de Japoma, dans l’objectif de programmer cette grosse affiche, mettant aux prises deux équipes joueuses, sur une belle pelouse, c’est d’ailleurs un avis partagé par tous.

Finalement, la rencontre est maintenue à Douala, on doit faire avec», a affirmé à l’APS le premier responsable médiatique de la FAF.

La pelouse du stade de Japoma se trouve en piteux état, depuis le début de la compétition.

Le constat a été fait notamment par le sélectionneur national Djamel Belmadi, et celui de la Côte d’Ivoire Patrice Beaumelle.

Face à la montée au créneau des voix contestant la pelouse de l’enceinte de Douala, le Comité local d’organisation de la CAN-2021 s’est réuni ce mardi par visioconférence, pour étudier la possibilité de délocaliser les deux matchs programmés jeudi à Douala : Côte d’Ivoire û Algérie (17h00) et Mali û Mauritanie (20h00).

Les deux rencontres ont été maintenues à Douala, alors que le match de 1/4 de finale et de 1/2 finale, programmés initialement au stade de Japoma seront délocalisés au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé.

« La décision ne nous a pas été notifiée. On ne va pas faire de polémique. Nous n’avons pas crié au scandale. Malheureusement, notre groupe a hérité d’une telle pelouse en si mauvais état, contrairement aux autres groupes», a-t-il ajouté.

« Apparemment, le sort s’acharne sur notre équipe nationale, sur le fait de disputer ses rencontres sur une pelouse déplorable. Ca n’a pas été le cas lors de la dernière Coupe arabe 2021 de la Fifa au Qatar»,a-t-il conclu.

En mauvaise position au terme des deux premières journées (Gr.E) de la CAN-2021, l’équipe nationale, qui reste sur une défaite concédée dimanche face à la Guinée équatoriale (0- 1), devra impérativement battre la Côte d’Ivoire, pour espérer arracher sa qualification en 1/8es de finale de cette 33e édition.

Un match nul ou une défaite des Algériens tuerait définitivement leurs espoirs de qualification pour le prochain tour, et les priverait de poursuivre l’aventure et surtout défendre leur titre décroché en 2019 en terres égyptiennes.