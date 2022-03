<span style='text-decoration: underline;'>Forte affluence des supporters à Blida pour l’achat des billets</span>:<br><span style='color:red;'>Le match retour contre le Cameroun déchaîne les passions</span>

Certains jeunes affairistes qui s’étaient bien débrouillés, ont très largement rentabilisé leur déplacement en revendant le fameux sésame à plus de 5.000 dinars.

Les connaisseurs estiment qu’au rythme où s’arrache le billet d’entrée au stade, son prix atteindra le million de centimes avant le 29 mars, jour de match. La ville de Blida a vécu, hier, une journée particulière. Habitué à l’ambiance particulière qu’impriment les supporters de l’équipe nationale de football à la veille de chaque rencontre des Verts, les abords du stade Mustapha Tchaker ont été marqués d’une extraordinaire affluence de plusieurs dizaines de milliers de jeunes. Beaucoup ont passé la nuit devant les 7 guichets du stade. D’autres se sont présentés au petit matin, dans l’espoir de décrocher l’un des 19.000 tickets mis en vente. La direction du complexe sportif a imposé trois tickets par supporter, aux fins d’éviter le phénomène de spéculation. Mais la tentation étant trop forte, certains jeunes affairistes qui s’étaient bien débrouillés, ont très largement rentabilisé leur déplacement en revendant le fameux sésame à plus de 5.000 dinars. Et cette somme a été proposée aux premières heures de la matinée d’hier. Les connaisseurs estiment qu’au rythme où s’arrache le billet d’entrée au stade, son prix atteindra le million de centimes avant le 29 mars, jour de match. Les précautions prises par les autorités sportives locales pour éviter tout trafic n’y pourra rien. Le stratagème de la direction des sports de Blida a consisté d’exiger pour chaque jeune d’avoir plus de 18 ans, la présentation obligatoire d’une pièce d’identité, d’un pass sanitaire ou d’un certificat de vaccination pour les personnes non présentes au guichet. C’est-à-dire que le supporter est tenu de montrer au moins deux pass sanitaires et autant de pièces d’identité, histoire de prouver sa bonne foi. Mais il en faut beaucoup plus pour décourager les spécialiste du marché noir de la billetterie.

Mais ces petites contrariétés, dont la limitation du nombre de billets, n’ont pas entamé l’enthousiasme des dizaines de milliers de jeunes venus de toutes les wilayas du pays. Ils ont créé une ambiance des grands jours en chantant en chœur les chansons à la gloire de l’équipe nationale. D’ailleurs Blida s’est réveillée au son des voix de ces amoureux du foot qu’elle connaît parfaitement. Les habitants de la ville des roses apprécient l’air de fête qu’ils impriment à leur cité. Laquelle a toujours accompagné la fête, puisque le stade Tchaker n’a pas déçu les Verts depuis des années. Ambiance festive garantie donc dès les premières heures de la journée.

Le froid et la pluie n’ont pas gâché la joie des supporters qui, même sachant n’avoir qu’une chance sur dix de décrocher le sésame ont tous tenu à tenter leur chance, de faire des centaines de kilomètres de route pour certains, pour vivre ces moments féeriques qui font la beauté du sport roi.

Assurant que les Verts ne le décevront pas, Slimane, la trentaine affirme être venu de Ain Defla pour acquérir un ticket, mais aussi pour exprimer sa joie. «Je suis venu fêter la victoire de Douala. Cela fait deux jours que je suis heureux, je chante tout le temps. Aujourd’hui, je me suis dit : si je n’ai pas le billet, j’aurais au moins vécu des moments de convivialité avec mes frères». Plombier de son état, il avoue avoir lié son bonheur aux victoires de l’équipe nationale. «Je vis dans les nuages depuis 2018», assure-t-il. Des Slimane, il y en avait beaucoup aux abords du stade Tchaker. Tous fiers des poulains de Djamel Belmadi et de Belmadi lui-même.

Cela pour la fête. Concernant le dispositif mis en place par les autorités de Blida, on retiendra les deux ambulances déployées par la Protection civile à l’entrée de Blida et à la cité Ben Achour. Cela tout en assurant l’opérationnalité des unités de la Protection civile de Bab Dzair,

Ouled Yaïch et Beni Mered, ainsi que l’unité principale pour toute intervention, a indiqué le chargé de la communication, Adezerrouk Zeghaimi.

Dans le but de faciliter la vaccination des supporters contre la Covid-19, les autorités sanitaires ont ouvert plusieurs points de vaccination, vu le grand nombre de citoyens venus acquérir un billet d’accès au stade, le pass vaccinal étant exigé le jour du match. Pour ce faire, les services de la Santé ont consacré trois points de vaccination au niveau des polycliniques de Ben Boulaïd, de Agoune Youssef et du Premier mai, toutes situées à proximité du stade, note la Direction locale de la Santé, qui affirme avoir enregistré jusque-là une grande affluence des supporters.

