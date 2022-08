<span style='text-decoration: underline;'>AMICAL</span>:<br><span style='color:red;'>Le MC Alger bat Sivas Belediyespor</span>

Le MC Alger (Ligue 1 algérienne de football), s’est imposé dimanche face à la formation turque de Sivas Belediyespor (Div.2) sur le score de 3-1, en match amical préparatoire disputé à Kayseri, en marge du stage de pré-saison qu’effectue le club algérois en Turquie.

Les buts du «Doyen» ont été marqués par Haïf (20e), Oukil (49e) et Boutrif (83e). Il s’agit du troisième match amical de préparation pour les Algérois, après celui disputé lors du stage effectué à Aïn Drahm (Tunisie) face au CS Fernana (12- 0), et un premier joué sur le sol turc face à Afjet Afyonspor (Div.2) 3-3. Le Mouloudia aura un dernier test, mercredi face à Kayserispor (Div.1). En matière de recrutement, le MCA a été l’un des clubs les plus actifs dans le marché des transferts, en engageant 13 nouveaux joueurs : les défenseurs Mohamed Réda Halaïmia (Beerschot VA/ Belgique), Ayoub Abdellaoui (ex-Al- Ittifaq/ Arabie saoudite), Boualem Mesmoudi (ex-Al-Wakrah/ Qatar), Houari Ferhani (ex-ES Sétif), et Abdelkader Menezla (ex-USM Bel- Abbès), les milieux de terrain Tayeb Hamoudi (ex-Paradou AC), Khaled Dehamni (ex-ASO Chlef), Aziz Benabdi (HUS Agadir/ Maroc), et Ammar Abdelmalek Oukil (ex-RC Arbaâ), les attaquants Chouaïb Debbih (ex-CS Constantine), Victor Mbaoma (ex-Eniymba/Nigeria), Idir Boutrif (ex-CS Fola Esch/ Luxembourg), et Kheïreddine Merzougui (ex-CR Belouizdad). La direction du club a confié la barre technique au Franco-bosnien Faruk Hadzibegic, qui a signé pour une saison renouvelable, en remplacement du Tunisien Khaled Ben Yahia. Le MCA entamera la saison 2022-2023 en déplacement face à la JS Saoura, à l’occasion de la 1re journée du championnat prévue le week-end du 26-27 août.