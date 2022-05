Le MC Alger sanctionné de deux matchs à huis clos

Le MC Alger a été sanctionné de deux matchs à huis clos pour «provocation des dégradations de matériels du stade par son le public» et «jet de projectiles» lors de la rencontre contre l’USM Alger (0-1) disputée dimanche soir pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 de football, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel.

Outre les deux matchs à huis clos, le MC Alger devra s’acquitter d’une amende de 100.000 DA, selon la même source. Avec cette sanction, le club algérois disputera ses deux prochains matchs du championnat à domicile sans la présence du public à commencer par le classico contre la JS Kabylie de la 32e journée. La commission de discipline de la LFP réunie lundi 16 mai 2022, a infligé d’autre part, un match à huis clos et 200.000 DA d’amende à la JS Kabylie «pour jet de projectiles» (3e infraction). Avec cette décision, les Canaris accueilleront le WA Tlemcen lors de la 31e journée sans la présence de ses supporters. La commission de discipline a également a sanctionné le NC Magra et le CS Constantine d’une amende de 100.000 DA chacun pour «utilisation et jet de fumigènes». La même sanction financière a été infligée au RC Arbaa pour «absence d’entraineur en chef sur la main courante», tandis que l’US Biskra devra s’acquitter d’une amende de 40.000 DA pour «conduite incorrecte».