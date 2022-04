<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (mise à jour)</span>:<br><span style='color:red;'>Le MC Oran bat l’ES Sétif</span>

Le MC Oran a battu l’ES Sétif (1-0), mi-temps (0-0) en match de mise à jour de la 21e journée de Ligue 1 disputé samedi soir au stade du 8 mai 45 de Sétif. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Djabout (74′). Grâce à cette victoire, le MC Oran rejoint le HB Chelghoum-Laïd et le RC rbaâ à la 12e place avec 27 points, tandis que l’ES Sétif occupe la 8e position avec 34 unités. Il y’a lieu de souligner que la 25e journée de la Ligue 1, se déroulera les 12 13 avril avec deux chocs à l’affiche, JS Saoura- CRBelouizdad, et ES Sétif- MC Alger.