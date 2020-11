<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1</span>:<br><span style='color:red;'>Le MC Oran favorable à un championnat à deux groupes</span>

La direction du MC Oran s’est dit dimanche favorable à un championnat de Ligue 1 de football à deux groupes de dix équipes chacun comme le proposent plusieurs formations de l’élite.

Cette formule est vivement souhaitée du côté du MCO «car elle va régler beaucoup de problèmes aux vingt clubs de l’élite, surtout en cette conjoncture particulière que traverse le pays sur le double plan sanitaire et économique», a déclaré à l’APS le chargé de communication du club phare de la capitale de l’Ouest, Rafik Cherak. Après avoir opté, il y a de cela plus de trois mois, pour un championnat de Ligue 1 à 20 clubs et qui s’étale sur 38 journées, plusieurs formations concernées ont commencé à faire machine arrière, à l’image de l’USM Alger et du CA Bordj Bou Arréridj, pour revendiquer un championnat à deux groupes de dix équipes chacun. «Au MCO, on estime que le système de compétition que revendiquent désormais plusieurs clubs arrange les affaires de tout le monde. On est tous d’ailleurs convaincus qu’il sera très difficile de terminer dans les délais le championnat de cette saison, si ce dernier venait à se jouer sur 38 journées», a encore dit le représentant de la direction des «Hamraoua». Selon le même responsable, «il n’y a pas que l’aspect sportif qui doit être pris en considération dans un éventuel changement du système de compétition, mais aussi l’aspect financier», signalant que «la quasi-totalité des clubs traversent une conjoncture financière très difficile et que les choses seront encore plus compliquées avec les dépenses énormes engendrées par l’application du protocole sanitaire pour lutter contre la propagation du Covid-19». Au MCO, on espère ainsi que la Fédération algérienne de football (FAF) prenne en compte les nouvelles donnes pour décider d’une nouvelle formule du championnat. Une proposition que le patron de la FAF, Kheireddine Zetchi, s’est dit prêt à étudier «si elle émane de la majorité des clubs de l’élite». En attendant, la formation oranaise poursuit ses préparatifs pour la nouvelle édition du championnat, dont le coup d’envoi est prévu pour le 28 novembre.

L’équipe entraînée par le Français Bernard Casoni a pris le dessus sur le nouveau promu en Ligue 1, la JSM Skikda samedi soir, lors d’un match amical sur le terrain du stade Ahmed-Zabana d’Oran, grâce à un but signé le néo-défenseur des «Hamraoua», Mohamed Naâmani. Les protégés de Casoni se rendront mercredi prochain à Sidi Bel-Abbès pour y affronter l’USMBA dans un avant-dernier test avant de croiser le fer face au NA Hussein-Dey pour le compte de la première journée du championnat.