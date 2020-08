<span style='text-decoration: underline;'>Transferts</span>:<br><span style='color:red;'>Le MC Oran s’assure ses deux premières recrues estivales</span>

Le MC Oran a entamé l’opération de recrutement, en engageant ses deux premières recrues estivales, a appris l’APS mardi auprès du pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football.

Il s’agit du gardien de but du CS Constantine Houssam Limane (30 ans), et de l’attaquant du WA Boufarik Adel Khettab (27 ans), qui se sont engagés pour un contrat de deux saisons.

La direction du club oranais a également tout conclu avec l’ancien défenseur international du Club Africain Mokhtar Belkhiter, ce dernier est attendu dans les prochains jours pour officialiser son transfert, et rentrer au pays après quatre ans à l’étranger passés au Club Africain (Tunisie) avant d’être prêté à Al-Qadisiyah (Arabie saoudite). Le portier Oussama Litim a prolongé son contrat pour deux saisons supplémentaires, précise la même source. Enfin, le nouveau président du Conseil d’administration, Tayeb Mehiaoui veut également faire renouveler les cadres de l’équipe afin de bétonner leurs contrats, à l’image de son défenseur Boualem Masmoudi, convoité par l’USM Alger. Par ailleurs, le MCO est toujours à la recherche d’un nouvel entraîneur pour remplacer Mecheri Bachir. Plusieurs noms ont été cités dans l’entourage du club à l’image d’Omar Belatoui, ou encore le Tuniso-suisse Moez Bouakaz.

Pour rappel, le MCO a terminé la saison 2019-2020, définitivement suspendue en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), à la 8e place au classement avec 30 points, à dix longueurs du CR Belouizdad, désigné champion d’Algérie à titre exceptionnel.