Le MC Oran se rebiffe, mais le maintien est loin d’être assuré

Le MC Oran a enchaîné son quatrième résultat positif de rang après sa victoire à domicile face à l’USM Alger (2-1), dimanche soir, dans le cadre de la 26e journée de la Ligue 1 de football, mais son entraineur Abdelkader Amrani estime que son équipe ne s’est pas encore tirée d’affaire dans la bataille du maintien.

«C’est une précieuse victoire qui vient conforter nos derniers résultats positifs après avoir traversé une période très délicate, mais le maintien est loin d’être assuré», a déclaré Amrani à la presse à l’issue de la rencontre. Grâce à ce précieux succès, intervenant notamment après deux nuls et une victoire signés lors des trois précédents matchs joués en déplacement, les «Hamraoua» se hissent à la 12e place avec 31 points et un match en moins. «Le fait d’avoir franchi la barre des 30 points est déjà encourageant pour nous. Nous devons encore cravacher dur pour se mettre à l’abri de toute mauvaise surprise», a insisté le patron technique de la formation oranaise, en poste depuis le début de la phase retour. Dans ce match face à l’USMA, la victoire des protégés d’Amrani s’est dessinée dans les dernières minutes au grand bonheur de leurs fans qui, une fois n’est pas coutume cette saison, étaient très nombreux à envahir les gradins du stade «Chahid Zabana» créant une ambiance magnifique dans cette soirée ramadanesque.

D’ailleurs, Amrani, troisième coach à défiler à la barre technique du «Mouloudia» depuis le début de cet exercice après Azeddine Aït Djoudi et Moez Bouakaz, n’a pas manqué de saluer l’apport de la galerie mouloudéenne dans ce match.

«Depuis mon arrivée, je n’ai pas cessé d’appeler les supporters à aider leur équipe qui a tant besoin de leur apport dans ces moments difficiles qu’elle traverse. Leur présence en force dans ce match face à l’USMA a permis à mes joueurs à se transcender malgré la fatigue qui s’est emparée d’eux, vu que cette rencontre est leur troisième en l’espace de huit jours et intervenant aussi après deux longs déplacements à Sétif et Biskra», a encore ajouté le driver du MCO.

Le succès des «Hamraoua» leur permet également de chasser le doute qui s’est installé au sein de l’équipe lors de ses rencontres à domicile, vu qu’elle y restait sans la moindre victoire depuis le 25 février dernier quand elle avait battu le CS Constantine pour le compte de la 18e journée.

D’ailleurs, les Rouge et Blanc ont vendangé, jusque-là, pas moins de 18 points dans leur jardin préféré, ce qui leur a valu de se retrouver dans le bas du tableau en train de lutter pour leur maintien. A ce propos, l’entraineur Amrani a souligné, avoir remarqué que ses poulains étaient sous pression face à l’USMA, sans doute en raison de la peur de perdre d’autres points devant leur public et qui leur auraient valu de revenir à la case départ.