<span style='text-decoration: underline;'>Ligue des champions (2ème tour préliminaire - retour)</span>:<br><span style='color:red;'>Le MCA en péril à Sfax, simple formalité pour le CRB</span>

Les deux représentants algériens en Ligue des champions d’Afrique de football, le CR Belouizdad et le MC Alger, auront des missions diverses, en se rendant mercredi respectivement chez les Kényans de Gor Mahia et les Tunisiens du CS Sfax, dans le cadre du 2e tour préliminaire (retour).

Si la Chabab a pratiquement assuré sa qualification pour la phase de poules, en laminant Gor Mahia (6-0) lors de la première manche, le MCA est appelé à faire preuve de solidité pour préserver son succès (2-0), réalisé en match aller. A pied d’oeuvre depuis dimanche à Nairobi, les joueurs de l’entraîneur français Franck Dumas seront ainsi devant une simple formalité pour valider leur billet au prochain tour. Le match risque même de ne pas avoir lieu en raison d’un mouvement de grève enclenché par les joueurs de Gor Mahia qui réclament la régularisation de leur situation financière. Les joueurs de l’entraîneur K’ogalo Yachachawiza ne se sont pas entraînés en effet depuis le match aller face au CR Belouizdad en guise de protestation. Sur le plan de l’effectif, le champion d’Algérie sortant a effectué le voyage pour Nairobi en étant amoindri par l’absence des deux attaquants Mohamed-Amine Souibaâh et Hamza Belahouel, victimes d’une déchirure musculaire au niveau des adducteurs et indisponibles pour une durée de deux semaines. De son côté, le MCA, invaincu depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, devra réaliser le match parfait, notamment sur le plan défensif, face à une équipe du CSS avide de renverser la vapeur chez elle. «Le match s’annonce difficile, ça va se jouer sur de petits détails. Nous devons être présents dans tous les domaines pour pouvoir nous qualifier à la phase de poules. Nous avons certes remporté la première manche, mais rien n’est encore acquis», a indiqué l’attaquant du «Doyen» Samy Frioui, auteur d’un doublé lors du match aller.

Le MCA s’est déplacé à Sfax en l’absence d’Abdelmoumen Djabou (malade) et Mehdi Benaldjia (écarté pour «choix tactique»), alors que le milieu défensif ivoirien Isla Daoudi Diomande, bloqué chez lui à Abidjan, devrait rejoindre ses coéquipiers en Tunisie dans les prochaines heures. La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l’expérimenté arbitre gambien Bakary Papa Gassama pour diriger ce derby maghrébin, alors que le match Gor Mahia – CRB sera arbitré par le Seychellois Bernard Camille.