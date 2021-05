<span style='text-decoration: underline;'>Centre de formation de Zéralda</span>:<br><span style='color:red;'>Le MCA obtient le permis de construire</span>

Le MC Alger a obtenu le permis de construire pour son centre de formation et d’entraînement de Zéralda (Ouest d’Alger) qui sera réalisé par la société nationale de génie civil et bâtiment (GCB), filiale de Sonatrach, indique dimanche un communiqué du ministère de l’Energie et des Mines.

«La concrétisation de cette démarche fait suite à la dernière rencontre du samedi 24 avril 2021 ayant regroupé les responsables du secteur de l’énergie et des mines, la Sonatrach, de la Jeunesse et des Sports, les autorités locales ainsi que les représentants des comités de supporteurs et d’anciens joueurs du MCA», souligne la même source. Les travaux du Centre d’entraînement et de formation, sis à Zéralda, du MC Alger, débuteront après le mois de Ramadhan, suite aux orientations données par le wali d’Alger Youcef Chorfa pour accélérer la délivrance de toutes les autorisations relatives à la réalisation de ce projet. Dans un communiqué publié le 24 novembre 2020, la direction du MC Alger avait regretté le retard accusé dans le début des travaux de construction du Centre de préparation et de formation, «malgré le fait qu’elle ait réglé les frais relatifs à l’acquisition de la parcelle de terrain auprès de la direction des biens de l’Etat».