<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (7ème journée)</span>:<br><span style='color:red;'>Le MCA pour reprendre sa place de dauphin, choc à Tizi-Ouzou</span>

Le MC Alger tentera de reprendre sa place de dauphin, en accueillant le MC Oran, alors que le stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou abritera le classique entre la JS Kabylie et l’USM Alger, en clôture de la 7e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue lundi.

Auréolé de sa qualification pour la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, le MCA (3e, 13 pts), invaincu jusque-là en championnat, doit se méfier d’une équipe du MCO (6e, 10 pts), capable de revenir avec un bon résultat de la capitale. Même si les Oranais restent fébriles à l’extérieur avec un bilan de trois points sur neuf possibles, il n’en demeure pas moins qu’ils ont les moyens de jouer un mauvais tour aux Algérois, eux qui sont dirigés sur le banc par l’ancien coach du «Doyen», Bernard Casoni, lequel va retrouver pour l’occasion son ancienne équipe qu’il avait dirigée à deux reprises Un succès du Mouloudia lui permettrait de déloger la surprenante formation de l’AS Aïn M’lila de la deuxième place, et surtout revenir à trois points du leader ES Sétif, avec un match en moins à disputer en déplacement face à la JS Saoura le 2 février prochain. L’USM Alger (16e, 5 pts), qui reste sur une première victoire de la saison dans le derby face au NA Husseïn-Dey (3-0), effectuera un déplacement périlleux à Tizi-Ouzou pour défier la JS Kabylie (9e, 9 pts), invaincue depuis cinq matchs, toutes compétitions confondues. Les «Canaris», sous la houlette de leur nouvel entraîneur français Denis Lavagne, le troisième depuis le début de l’exercice après le Tunisien Yamen Zelfani et Youcef Bouzidi, devront sortir le grand jeu pour dominer l’USMA, qui commence à voir le bout du tunnel après avoir traversé une zone de turbulences. Si la JSK bénéficiera de l’avantage du terrain, l’USMA part avec la conviction qu’elle a souvent réalisé de bons résultats par le passé lors de ses déplacements du côté du Djurdjura. De son côté, le CR Belouizdad (5e, 10 pts), champion d’Algérie sortant, aura rendez-vous avec le derby algérois, en déplacement face au Paradou AC (12e, 7 pts). Un match qui s’annonce équilibré et ouvert à tous les pronostics. Les joueurs de l’entraîneur français Franck Dumas, qualifiés pour la phase de poules de la Ligue des champions, partiront favoris face à une équipe du PAC capable du meilleur comme du pire.