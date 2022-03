<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (21ème J)</span>:<br><span style='color:red;'>Le MCA pour rester au contact du leader, les mal-classés en quête de révolte</span>

Le MC Alger, deuxième au classement du championnat de Ligue 1 de football, recevra le deuxième relégable le RC Relizane avec l’intention de l’emporter pour rester au contact du leader le CR Belouizdad, retenu par la Ligue des champions, alors que les mal-classés tenteront de relever la tête, à l’occasion de la 21e journée, prévue vendredi, samedi, et dimanche.

Auteur de trois succès de rang, dont le dernier décroché chez la lanterne rouge le WA Tlemcen (2-0), le MCA (2e, 36 pts), partira, à priori, favori à domicile face au RCR (17e, 15 pts), dans un véritable choc des extrêmes prévu au stade Omar Hamadi. Le Mouloudia qui confirme de journée en journée ses ambitions de jouer le titre, devra faire face à une bête blessée, puisque la formation de Relizane reste sur un triste bilan de deux points décrochés lors des six derniers matchs. La JS Kabylie (3e, 35 pts), qui a le vent en poupe en remportant trois des quatre dernières rencontres, aura à c£ur de confirmer son regain de forme en déplacement face au RC Arbaâ (10e, 25 pts), dont les derniers matchs à la maison plaident en sa faveur. Seulement, l’ambiance au sein du RCA est loin d’être rassurant après le mouvement de grève enclenché mardi par les joueurs pour réclamer leurs arriérés. Les «Canaris» devront impérativement revenir avec un bon résultat de l’Arbaâ pour espérer préserver leur position sur le podium, alors que le RCA ne jure que par la victoire pour s’éloigner davantage de la zone rouge. De son côté, l’USM Alger (4e, 34 pts), qui traverse une zone de turbulences, se rendra au sud du pays pour essayer de se refaire une santé sur le terrain de l’US Biskra (8e, 32 pts), troisième meilleure équipe à domicile (25 points pris sur 30 possibles, ndlr). La mission des «Rouge et Noir» s’annonce difficile, d’autant que l’USB, menée par l’actuel meilleur buteur du championnat Hicham Mokhtar (10 buts), ne compte pas céder des points, et de surcroît sur son terrain, dans l’objectif de se rapprocher du peloton de tête. Dans le bas du tableau, le NC Magra (12e, 23 pts), qui est en train de marquer le pas, en alignant trois succès de rang, effectuera un déplacement périlleux à Alger pour affronter le Paradou AC (6e, 33 pts), battu lundi sans gloire chez le leader (2-0), et dont l’objectif est de se racheter à domicile. Le NA Husseïn-Dey (14e, 17 pts), retombé dans ses travers en concédant une défaite à Tizi-Ouzou face à la JSK (3-2), n’aura plus droit à l’erreur s’il veut amorcer sa mission de sauvetage, en accueillant l’ASO Chlef (11e, 24 pts), battue dimanche chez elle par l’ES Sétif (0-1), après cinq matchs d’invincibilité. Le Nasria, dirigé sur le banc par le nouvel entraîneur Mohamed Mekhazni, doit impérativement améliorer ses statistiques à la maison pour espérer assurer son maintien, avec un maigre bilan de 9 points décrochés sur 27 possibles. La lanterne rouge le WA Tlemcen (18e, 10 pts), dont l’avenir parmi l’élite est plus qu’incertain, aura une mission délicate à Constantine pour croiser le fer avec le CSC (9e, 30 pts), qui espère renouer avec la gagne après quatre matchs de disette. Cette journée sera tronquée de trois matchs : Olympique Médéa – CR Belouizdad, ES Sétif – MC Oran, et JS Saoura – HB Chelghoum-Laïd, reportés à une date ultérieure en raison de l’engagement du CRB, l’ESS, et la JSS en compétitions africaines interclubs.