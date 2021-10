<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Le MCO deuxième adversaire et Zaârat à l’ASMO</span>

Une fois les deux stages de Blida et d’Oran annulés, le club

phare de la Mekerra drivé par Slimani continue sa préparation à Bel Abbés même si on annonce un futur stage bloqué à El Bahia mais rien n’est officiel dans la maison de l’USMBA qui risque de payer cher les choix de ses dirigeants et de son entraîneur, surtout en matière d’un recrutement jugé suicidaire et basé essentiellement sur des joueurs des moins de 21 ans.

Un choix qui a suscité la colère d’une partie des supporters d’El Khadra qui craignent le pire des scénarios pour leur club. Après le match amical disputé contre le nouveau pensionnaire de la Ligue Une, le Hilal de Chelghoum Laid par deux buts à zéro, l’entraîneur Slimani s’est dit très satisfait de ses nouveaux éléments. Alors que le second match prévu face au WAT a été lui aussi annulé, on prévoit une joute face au MCO dans les jours à venir. Côté effectif, et après le départ du gardien titulaire Morcely Abdelkader vers le MC El Eulma, l’autre portier Abdelkader Zaârat a signé il y a deux jours à l’ASM Oran qui sera l’adversaire de l’USMBA en deuxième division. A l’USMBA, on mise donc sur l’arrivée d’un jeune gardien nommé Oussama Chebli.

B.Didéne