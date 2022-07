<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre les incendies</span>:<br><span style='color:red;'>Le ministère de l’Agriculture en état d’alerte maximale</span>

Le ministère de l’Agriculture et du développement rural se mobilise pour lutter contre les incendies de forêts. La tutelle a procédé à la suspension des congés et à la mise en place d’un plan de prévention.

C’est ce qu’a indiqué jeudi dernier la directrice de la Faune et de la Flore à la Direction générale des Forêts (DGF), Ilhem Kabouya, lors de son intervention sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale. Elle a indiqué d’emblée que le ministère de l’Agriculture et du Développement rural est en état d’alerte maximale. « Le ministère de tutelle a suspendu tous les congés. Tout le personnel est mobilisé pour faire face à des éventuels incendies. Nous sommes en vigilance maximale », a-t-elle déclaré.

Elle a affirmé, dans le même contexte, que la tutelle regarde du plus près les incendies enregistrés au niveau des pays du contour méditerranéen. « Nous sommes en vigilance maximale par rapport aux incendies survenus ces derniers jours autour du bassin méditerranéen et au niveau de certains pays voisins », a-t-elle souligné.

La même responsable a affirmé que les importantes températures et les vents forts ont engendré des incendies destructeurs enregistrés dans des régions où habituellement il n’y a pas de feux de forêts. « Ceci nous a interpellé et il faut absolument maintenir cette vigilance maximale », a-t-elle fait savoir.

Mme Kabouya a indiqué que la particularité du mois de juin de l’année en cours c’est que la plupart des incendies ne sont pas survenus en forêts ou en domaine forestier. Elle a indiqué que le secteur est intervenu quasiment 5 ou 6 fois plus en dehors du domaine forestier national. Faisant savoir que la plupart des incendies du mois de juin sont des feux de récolte, Mme Kabouya a indiqué qu’un constat qui concerne plusieurs secteurs sera fait.

Elle a dans ce cadre souligné que la mise en place de la nouvelle stratégie de prévention et de lutte contre les feux de forêt a déjà démontré son utilité. « Par rapport au mois de juin 2021, les feux de forêt ont beaucoup diminué cette année, grâce à la surveillance des zones forestières, aussi bien par le personnel de la DGF que par la population », a-t-elle souligné. La responsable a affirmé que la lutte contre les incendies nécessite la conjugaison de plusieurs actions telles que la surveillance, la vigilance, intervention en temps record, des actes décisifs pour prévenir les incendies de forêt, insiste encore la responsable, qui appelle à l’implication de la population riveraine et des massifs forestiers. Et d’ajouter : « Nous avons essayé de former les habitants de ces zones et de les équiper afin qu’ils puissent préserver leurs biens et alerter en cas d’incendie. »

Mme Kabouya a évoqué un autre moyen de prévention mobilisé contre les feux de forêts, à savoir les campings des membres de scout musulman installés dans les forêts pour servir d’agents de surveillance, en plus de l’installation d’une trentaine de stations météo au niveau des massifs forestiers.

Mohand S.