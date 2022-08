<span style='text-decoration: underline;'>FEUX DE FORÊTS</span>:<br><span style='color:red;'>Le ministère de l’Agriculture lève le niveau de vigilance et de prudence</span>

La canicule attendue au niveau de plusieurs wilayas du pays accroît le risque de départ de feux de forêts.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a renouvelé, hier, son appel à l’adresse des citoyens et à tous les organismes concernés par la lutte contre les feux de forêts pour un haut niveau de vigilance et de se mettre en état d’alerte maximale pour intervenir contre d’éventuels incendies.

«Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural appelle tous les intervenants dans le cadre du plan national de prévention et de lutte contre les incendies de forêts au niveau national et local à l’impératif d’augmenter le niveau de vigilance et de la grande disponibilité en plus de se mettre en état d’alerte maximale pour intervenir contre toute urgence durant toute la période de la saison estivale», a indiqué le département ministériel dans son communiqué. Dans le même sillage, le ministère a appelé également les services de sécurité, les services forestiers ainsi que la Protection civile à multiplier les sorties au niveau des forêts et dans les alentours, et ce, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan national de prévention et de lutte contre les incendies de forêts.

Le ministère, dans son communiqué, a adressé également un appel aux citoyens les invitant à appliquer les mesures de prévention. La même source a expliqué que «tous les citoyens et les comités locaux de la société civile habitant aux alentours des forêts sont appelés à l’impératif de se conformer à toutes les mesures de prévention annoncées lors des précédents communiqués du département ministériel et rendues publiques lors des différentes campagnes de sensibilisation contre les incendies de forêts diffusées sur les médias audiovisuels». Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a annoncé le 7 août dernier, dans un communiqué, le maintien de l’état d’alerte maximale en raison de la hausse des températures favorisant le déclenchement des incendies de forêt.

«Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural rappelle que l’état d’alerte maximale est maintenu et que tous les personnels relevant des corps de la Direction générale des forêts (DGF) sont mobilisés dans le cadre de l’activation permanente et continue du plan national de prévention et de lutte contre les feux de forêt», précise le communiqué. Le ministère rappelle également aux citoyens la nécessité de veiller, particulièrement lors de la saison estivale, au strict respect de toutes les mesures préventives contre les incendies de forêt, notamment le gel provisoire de la production du charbon et les mesures exceptionnelles relatives aux déplacements dans les espaces forestiers, selon la même source.

«La protection et la préservation des ressources forestières relèvent de la responsabilité de tous et requièrent davantage de vigilance et de prévention tout le long de la saison estivale », conclut le communiqué. De son côté, le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a affirmé le 11 août de l’année en cours que le Plan national de prévention et de lutte contre les feux de forêt pour l’année 2022 fonctionnait «efficacement». Intervenant en marge de la cérémonie d’inauguration de la Banque nationale des semences, M. Benabderrahmane a indiqué que l’efficacité du Plan s’est traduite par une baisse significative des incendies et leur maîtrise à l’échelle nationale par rapport à l’année dernière. Les instances concernées par les feux de forêt ont pris appui sur les expériences de l’année dernière et oeuvrent à atteindre les normes internationales appliquées en la matière, a-t-il fait remarquer.

