<span style='text-decoration: underline;'>A la veille du mois sacré du Ramadhan</span>:<br><span style='color:red;'>Le ministère du Commerce se veut rassurant</span>

Les tensions constatées sur l’approvisionnement en certaines denrées de large consommation n’est pas la conséquence d’une pénurie a affirmé, avant-hier, le ministre du Commerce à l’APN. Interpellé dans le cadre d’une question orale, Kamel Rezig a explicité sa déclaration en avançant le chiffre de 40 milliards de DA en 2021, comme indemnisations destinées aux opérateurs économiques producteurs d’huile de table. Sur le problème de «la pénurie» sur ce produit précisément, M. Rezig a révélé un nouveau schéma de distribution de ce produit, qui sera concrétisé sous l’autorité du ministère du Commerce, soulignant que de nombreux grossistes refusent de la distribuer car «la marge de bénéfice est faible».

Pour ce qui concerne la problématique du lait en sachet, dont souffre une majorité des ménages, le ministre répond par une nouvelle approche dans la distribution que son département a présenté au gouvernement. Le nouveau dispositif prend en considération la densité de la population et le coût de la distribution. Il est ainsi préconisé le suivi du parcours de production et de distribution de la laiterie jusqu’au consommateur. Il est également décidé l’interdiction de la vente conditionnelle aux laiteries et aux détaillants. En plus de la non-utilisation du lait en poudre dans la fabrication de produits laitiers. Cela sans oublier l’interdiction de l’utilisation de lait en sachets subventionné par les cafés. L’efficacité du dispositif n’est pas garantie pour autant. Le ministre en est conscient et révèle une initiative en coordination avec les secteurs de la Finance, de l’Agriculture et de l’Intérieur, pour examiner une batterie de solutions relatives à la révision des modalités de distribution, à la marge de bénéfice et aux quotas accordés aux laiteries, mises en place en 2012.

Sur le manque constaté dans le marché de certains produits de large consommation, la réponse du ministre a été de s’en laver les mains. «Le ministère n’assume pas la responsabilité des comportements de consommation des citoyens.. nous produisons le double de nos besoins en produits alimentaires».

Les propos du ministre on été confortées, hier, par les propos de responsables de son département, annonçant l’approvisionnement du marché durant le mois sacré, en quantités «considérables» de produits alimentaires de large consommation. C’est ce qu’a déclaré le directeur de la Régulation des marchés et des activités commerciales au ministère du Commerce, lors d’une journée d’information organisée par l’Observatoire national de la société civile (ONSC). Ahmed Mokrani a expliqué que «toutes les données confirment la disponibilité de stocks suffisants de produits de large consommation jusqu’au-delà du mois d’août prochain, ce qui permettra d’assurer un approvisionnement permanent durant le mois de Ramadhan». Les produits à forte demande, tels que l’huile, le sucre, le lait, la viande et la semoule seront très présents sur les étalages.

Durant le mois de Ramadhan, un quota supplémentaire de 5000 tonnes de poudre de lait viendra s’ajouter aux quantités distribuées habituellement estimées à 14.599 tonnes/mois au profit de 120 unités de production de lait conventionnées avec l’Office national du lait (Onalait), a expliqué M. Mokrani, faisant état d’une autre quantité de 1500 tonnes de poudre de lait qui sera distribuée, en coordination avec les services agricoles, au niveau de 15 unités de production relevant du groupe public «Giplait». Quelque 24.000 tonnes de farine, 11.000 tonnes de semoule et 4333 tonnes d’huile sont produites quotidiennement, a-t-il fait savoir, indiquant qu’environ 45.500 tonnes de viande rouge et 47.000 tonnes de viande blanche sont également disponibles.

Nadera Belkacemi