<span style='text-decoration: underline;'>NOUVELLE AÉROGARE DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL AHMED BEN BELLA</span>:<br><span style='color:red;'>Le ministre Bekkai insiste sur la rapidité de la prise en charge des passagers</span>

Le ministre des transports Ais sa Bekkai à insisté sur la ré ception du projet de la nouvelle aérogare de l’aéroport international Ahmed Ben Bella à la fin de décembre prochain, comme instruit par le Premier ministre Aimene Benabderrahmane lors de sa dernière visite à Oran.

Sur place le ministre a inspecté les travaux en cours en visitant les différents compartiments et espaces de cette nouvelle aérogare qui permettra d’augmenter la capacité d’accueil de l’aéroport actuel en prévision des jeux méditerranéen 2022. Le ministre a insisté sur place sur la rapidité de la prise en charge des passagers qui doit se faire en un temps court. ”Nous avons résolu toutes les entraves administratives qui pénalisaient l’avancement du projet suite aux directives du président de la République et du Premier Ministre. Et notre visite est pour annoncer cela. Il ne reste aux entreprises que de travailler jour et nuit pour finaliser le projet qui sera un appui aux infrastructures accueillant les jeux méditerranéen 2022. Ainsi que le développement du fret” dira le ministre. À propos de l’investissement privé dans le transport aérien, le ministre a rappelé que le feu vert a été donné pour 9 dossiers parmi 14 reçus au ministère. «Le travail de l’administration nous l’avons fait. J’espère que les opérateurs seront capable de créer la différence dans la concurrence et la qualité des services. J’espère que grâce à ces investissements, l’Algérie sera un point important de passage en Méditerranée » dira le ministre, qui a salué dans le même temps les efforts du wali d’Oran qui connaît de près les différents problèmes du transport dans la wilaya . Le ministre a abordé dans ce cadre le problème du conflit entre les agences d’El Bahia et Hai Sabah, et la crise du transport dans les nouveaux pôles urbains à l’instar d’Oued Tlelat et Ahmed Zabana à Misserghine. Il est à noter que la particularité du projet de la nouvelle aérogare d’Oran réside dans l’utilisation de l’énergie solaire avec la pose d’un plafond d’une superficie de 13.000m de panneaux photovoltaïque, ce qui rend cette structure unique en son genre en Algérie. Ce projet qui figure parmi les projets structurants de la capitale de l’ouest répond au souci de désengorger l’actuel aéroport, dont la capacité réelle est de 800.000 passagers par an, alors que dans les faits et de par sa vocation régionale, il dépasse les 1,2 million de passagers par an. Une fois achevée, la nouvelle aérogare sera destinée aux vols internationaux, sera suivie d’une autre opération, consistant à relooker l’actuelle aérogare qui sera réservée au trafic intérieur. Une fois les deux projets livrés, les capacités d’accueil atteindront 04 millions de passagers par an, extensible à 06 millions selon les besoins. La nouvelle aérogare s’étend sur une superficie de 49.000 mètres carrés. Deux pistes d’une largeur de 45 m et d’une longueur respectivement de 3.660 et 3.000 mètres constitueront l’aire d’atterrissage et de décollage avec 16 positions d’aéronefs.

Fethi Mohamed