<span style='text-decoration: underline;'>Algérie Poste</span>:<br><span style='color:red;'>Le ministre Boumzar rassure les citoyens sur la disponibilité de la liquidité</span>

La liquidité est disponible et les citoyens doivent respecter les mesures préventives et la distanciation sociale pour prévenir la propagation de Covid-19.

C’est ce qu’a déclaré le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar hier à Alger, lors du coup d’envoi d’une campagne nationale de désinfection des bureaux de poste. Ainsi, le ministre a fait observer que les 9 jours consacrés au retrait de ces pensions (à partir du 18 de chaque mois) sont devenus insuffisants. A cet effet, indique le ministre, nous œuvrons à prolonger cette période (à partir du 15 de chaque mois) et ce après l’aval du ministère du Travail, de l’emploi et de la Sécurité sociale et de la Caisse des retraites. Dans le même sillage, Brahim Boumzar a rappelé toutes les mesures et facilités adoptées par le secteur en vue d’alléger la pression sur le personnel d’Algérie Poste, notamment le respect des mesures barrières et la distanciation sociale. Il s’agit également des facilités destinées aux retraités qui peuvent retirer leurs pensions en vertu d’une «procuration exceptionnelle», a ajouté le ministre soulignant que cette procédure «permet à la personne qui ne souhaite pas se déplacer aux bureaux de poste d’autoriser une autre personne agissant en son nom à effectuer l’opération, et ce afin de réduire les déplacements des personnes, en particulier des personnes âgées, qui sont les plus vulnérables à l’infection par le virus».

Par ailleurs, le ministre a rappelé la possibilité d’utiliser les guichets automatiques bancaires (GAB), ainsi que le recours aux services d’e-paiement d’Algérie Poste et le télépaiement des factures.

A rappeler qu’Algérie Poste avait dévoilé, en mois de septembre passé, un nouveau calendrier fixant les dates de retraits des pensions des retraités, et ce dans l’objectif d’alléger les opérations de retrait des pensions pendant la période du covid-19. L’objectif de ce calendrier est de faciliter l’opération de retrait des pensions et une prise en charge optimale des personnes concernées au niveau des bureaux de poste.

D’ailleurs, la Caisse nationale de retraite et Algérie Poste ont pris l’initiative de préparer un nouveau calendrier permettant de répartir les dates de versement des pensions sur plusieurs jours, en fonction du dernier numéro de compte postal actuel (à droite, sans compter la clé).

Noreddine Oumessaoud