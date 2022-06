<span style='text-decoration: underline;'>Indiquant que les JM sont une «occasion en or pour mettre en avant l’image de l’Algérie nouvelle»</span>:<br><span style='color:red;'>Le ministre de la communication inaugure le centre international de presse</span>

A quelques jours des jeux méditerranéens, la couverture médiatique est en bonne voie avec la mise en service hier par le ministre de la communication, Mohamed Bouslimani, d’un centre international de presse à l’hôtel «Le Meridien».

Ce centre dispose de tous les équipements nécessaires pour assurer une bonne couverture médiatique des jeux. Parmi ces équipements figurent plus de 140 micros et un écran géant qui permettra la diffusion des épreuves en direct, selon le ministre. A cela s’ajoute un haut débit d’internet pour offrir aux journalistes toutes les conditions nécessaires pour assurer leurs missions. A propos du nombre des journalistes qui vont couvrir cet événement sportif, la liste reste ouverte, comme le département de M.Bouslimani reçoit toujours des demandes d’accréditation de la part de la presse locale et étrangère. Mohamed Bouslimani s’attend à une couverture médiatique distinguée, avec la présence de 1500 à 2000 journalistes. «La presse locale est consciente de sa responsabilité dans la promotion de ces jeux et pour mettre en avant les réalisations de l’État. Ces jeux sont une occasion en or pour les médias pour mettre en avant l’image de l’Algérie nouvelle» dira Mohamed Bouslimani. Le citoyen est appelé également à préserver les infrastructures réalisées selon le ministre. « Le citoyen est appelé à contribuer à la préservation de ces structures, on compte sur la conscience des citoyens et leur civisme pour bien accueillir les invités d’Oran» a dit le ministre, qui a également appelé le public qui va être présent pour assister aux épreuves à respecter les hymnes des pays participants. Les jeux méditerranéens, selon le ministre de la communication, sont une occasion pour les hôtes d’Oran afin de visiter les différents sites historiques et touristiques. «Lors de ces jeux, Oran sera le cœur battant de l’Algérie» a conclu le ministre Bouslimani.

Fethi Mohamed