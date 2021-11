Le ministre de la Communication rencontre les responsables des imprimeries publiques relevant du secteur

Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a tenu, mercredi à Alger, une rencontre d’évaluation et de coordination avec les directeurs et responsables des imprimeries et des établissements publics relevant du secteur, a indiqué un communiqué du ministère.

M.Bouslimani a affirmé, lors de cette rencontre qui fait suite à la série de rencontres qu’il a entamées depuis sa prise de fonctions à la tête du secteur, la disponibilité du ministère à « accompagner et soutenir ces établissements dans l’accomplissement de leurs missions dans de bonnes conditions », précise la même source.

Le ministre a écouté les différents exposés et explications présentés par les responsables des imprimeries qui ont évoqué la situation économique relative à la gestion de ces établissements publics.

Mardi, le ministre de la Communication a tenu sa première rencontre avec les cadres et responsables de la tutelle en vue de s’enquérir des différents dossiers qu’ils supervisent et les difficultés entravant l’accomplissement de leurs missions.

Il a affirmé l’importance de « la conjugaison des efforts de tous les cadres et fonctionnaires pour concrétiser les réformes tracées et remédier aux dysfonctionnements enregistrés », appelant à « la coordination continue entre les différents cadres et fonctionnaires à même d’assurer l’efficacité dans la gestion au mieux de l’intérêt du secteur ».