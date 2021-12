Le ministre de la Jeunesse et des Sports «Réception de la majorité des structures sportives vers la fin du mois de décembre en cours»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderezzak Sebgag a révélé, lundi à Alger, que la majorité des structures qui accueilleront les Jeux Méditerranéens d’Oran-2022 (25 juin-5 juillet), «seront prêtes d’ici à la fin décembre, car elle en sont aux «dernières retouches».

Lors de sa réunion avec la Commission de la jeunesse, des sports et de l’activité associative de l’Assemblée populaire nationale (APN), en présence de la ministre des Relations avec le Parlement Basma Azouar, le ministre a indiqué: «Lors de ma récente visite sur place, et par rapport à la visite que j’ai effectuée avec le Premier ministre en fin du mois d’octobre dernier, j’ai remarqué de bons progrès dans les sites de compétition et des entrainements et la majorité des structures seront réceptionnées d’ici la fin décembre en cours, car elle sont prêtes à 95%, et les 5% des travaux restants sont relatifs à l’installation de caméras de surveillance». «Il y a certaines structures qui seront livrées mi-février au plus tard, comme le centre aquatique et le terrain de lancer», a-t-il ajouté. Et d’ajouter: «Ces structures seront un gain pour la wilaya d’Oran et pour l’Algérie en général, car elle deviendra un pôle sportif par excellence qui pourra rivaliser avec les pays d’Afrique du Nord qui disposent d’infrastructures de très hautes qualités». Concernant la visite que devra effectuer une commission internationale pour le contrôle des structures, prévue le weekend courant à Oran, le ministre a fait savoir que «les garanties que nous devront offrir à cette commission sera le terrain qui sera la meilleure réponse aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux». Selon le ministre, l’organisation de cet évènement sportif de grande envergure constitue «un défi pour l’Algérie compte tenu de son importance et des fonds ayant été mobilisés pour la réalisation des projets, ce qui reflète l’intérêt particulier accordé par l’Etat à ce rendez-vous». L’Algérie devra participer à cet évènement sportif avec 601 athlètes de différentes disciplines qui sont actuellement en stage de préparation, et ce, en prévision de ce rendez-vous méditerranéen.